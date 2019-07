Championship - Huddersfield : Le nouveau maillot était un fake

Relegué en Championship cette saison, Town avait dévoilé mercredi dernier un nouveau maillot domicile inédit pour la saison 2019-20. En effet, le logo vert du bookmaker irlandais Paddy Power était présent en très grande taille sur l'avant du maillot, en diagonale, obligeant l'emblème du club à se déplacer sur le centre de la tunique.

Goal and assist so far for Jonathan Hogg this evening! #htafc pic.twitter.com/IjjDQhLb2U

Un design qui avait provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux, mais le sponsor irlandais vient d’affirmer ce vendredi qu’il s’agissait d’un coup de communication astucieux. Huddersfield Town a en effet publié les véritables maillots pour la saison prochaine, qui ne contiennent finalement pas de sponsor.

Le club explique que ce choix de n'afficher aucun partenaire est volontaire de la part du bookmaker. « Ce maillot s'inscrit dans la nouvelle campagne de Paddy Power "Sauvons notre maillot", une initiative qui soutient un mouvement consistant à promouvoir des équipements sans publicité, de façon à rendre le maillot aux supporters » explique le club dans son communiqué.

La campagne #SaveOurShirt a d’ailleurs été lancé par la firme partenaire, qui pourrait donner quelques idées aux autres écuries.

So yeah, our Huddersfield shirt WAS a fake. We're not just sponsoring them this season, we're UNsponsoring them too, through our Save Our Shirt campaign. #SaveOurShirt pic.twitter.com/5Q5XjQ9U2U