Les spéculations médiatiques concernant la course au Ballon d'Or africain 2026 ont commencé, et avec elles, le nom d'Ismaïla Sarr a fait une entrée remarquée, après que l'attaquant de Crystal Palace a livré une saison exceptionnelle sur les plans individuel et collectif, ce qui a conduit la presse sénégalaise à le placer en tête des candidats à la succession du Marocain Achraf Hakimi, sacré lors de la précédente édition.

Le site sénégalais « SeneNews » estime que Sarr détient « toutes les cartes » qui le qualifient pour remporter le trophée, après avoir inscrit 21 buts au cours de la saison 2025-2026 et remporté avec Crystal Palace le titre de la Ligue Europa Conférence, en plus de sa performance remarquable avec la sélection du Sénégal lors de la Coupe du monde 2026.

Mais ce qui retient l'attention dans le rapport du site sénégalais n'était pas seulement la candidature de Sarr au Ballon d'Or, mais le fait de le décrire comme « champion d'Afrique avec le Sénégal », malgréle retrait du titre à son pays au profit du Maroc, sur décision de la Confédération africaine de football.

La sélection du Sénégal avait reçu le titre après sa victoire face au Maroc en finale, disputée à Rabat.

Mais le 17 mars 2026, la commission d'appel de la « CAF » a rendu une décision décisive, considérant la sélection du Sénégal comme forfait et perdante de la finale, et a décidé d'enregistrer officiellement le résultat sur le score de 3-0 en faveur du Maroc.

Sur la base de la décision de la commission d'appel, le Maroc est devenu champion de la Coupe d'Afrique des nations 2025 selon la décision officielle de la CAF, tandis que la partie sénégalaise a maintenu sa version des faits et a fait appel de la décision devant le Tribunal arbitral du sport.

Au-delà de la controverse juridique, « SeneNews » estime que le dossier technique et statistique d'Ismaïla Sarr lui confère un avantage considérable dans la course au Ballon d'Or africain.

L'attaquant de Crystal Palace a inscrit 21 buts au cours de la saison et a remporté le titre de la Ligue Europa Conférence, un exploit historique pour le club, sans oublier son apparition remarquée avec la sélection du Sénégal lors de la Coupe du monde 2026, où il est devenu le meilleur buteur des sélections africaines dans le tournoi avec 4 buts.

Le site estime que la combinaison de l'exploit collectif et de l'éclat individuel fait de la saison de Sarr le type de parcours qui bénéficie généralement d'une grande considération lors du choix du meilleur joueur du continent.

Sarr avait lui-même annoncé son rêve de remporter le trophée, déclarant : « C'est un rêve pour moi de gagner le Ballon d'Or africain. »

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