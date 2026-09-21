Dans une démarche qui a mis fin à toutes les spéculations, la Fédération espagnole de football a officiellement annoncé la prolongation du contrat de l'artisan de la gloire, Luis de la Fuente, jusqu'en 2032.

Un contrat de longue durée qui n'est pas venu uniquement récompenser les titres de champion d'Europe et du monde, mais aussi affirmer clairement le projet d'un pays qui veut régner sur le football mondial pour la prochaine décennie.

Et depuis le cœur de la ville de Las Rozas, le sélectionneur a lancé un message retentissant : ce que nous avons accompli n'est qu'un début.

L'annonce officielle est intervenue lundi lors d'une cérémonie d'hommage organisée au siège de la Fédération à Las Rozas, au cours de laquelle de la Fuente a passé en revue un parcours doré entamé depuis son arrivée à la Fédération en 2013.

Sur l'estrade s'alignaient tous ses titres : le Championnat d'Europe des moins de 19 ans, le Championnat d'Europe des moins de 21 ans, la médaille d'argent olympique à Tokyo 2020, le titre de la Ligue des nations 2023 et l'Euro 2024.

Seule la Coupe du monde, le trophée le plus précieux de son armoire, était absente de la cérémonie, non pas par oubli, mais parce qu'elle est actuellement exposée au Centre Pompidou de Malaga, en symbole de la célébration nationale de cet exploit historique.

« Nous ne sommes pas satisfaits » : une philosophie insatiable

Dans sa première prise de parole après cette prolongation qui garantit son maintien jusqu'en 2032 à la tête du staff technique de la sélection espagnole, de la Fuente s'est montré totalement éloigné du langage de la célébration, armé du langage du défi.

Le sélectionneur vainqueur de la Coupe du monde a déclaré, dans des propos rapportés par les médias espagnols : « Le succès réside dans la compétition, et dans le fait de donner tout ce que l'on peut pour atteindre son objectif. »

Et d'ajouter : « Nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons accompli jusqu'à présent, car le meilleur reste à venir. Il y a encore de nombreux et magnifiques exploits dont nous profiterons. »

Il a poursuivi : « Malgré nos nombreux titres, mon prochain objectif est de continuer à progresser. L'équipe dispose encore d'une grande marge de croissance. »

Le sélectionneur espagnol a refusé de parler en termes d'accomplissements achevés, affirmant que sa concentration est entièrement tournée vers les échéances à venir.

Il a expliqué : « Nous sommes dans une situation extrêmement fragile. La vie m'a appris à voir à court terme, à traiter les choses au jour le jour. Mon objectif est d'être dans ma meilleure forme pour le match contre l'Angleterre et les matches de la Ligue des nations qui suivront. »

Il a enchaîné avec enthousiasme : « Mais je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de me qualifier pour la Coupe du monde 2030, qui se déroulera chez nous, et surtout pour l'Euro 2032, et nous ferons tout notre possible pour y parvenir. »

La décision du président : plus qu'un simple entraîneur

La véritable surprise résidait dans la durée du contrat. Cette prolongation jusqu'en 2032, soit au-delà du Mondial 2030 qu'accueille l'Espagne, était une proposition personnelle du nouveau président de la Fédération, Rafael Louzán.

Louzán a déclaré dans son allocution : « C'était une proposition que Luis a chaleureusement accueillie, et c'est le couronnement d'un long parcours couronné de succès. Je pense que c'est la bonne décision ; Luis le mérite. »

L'éloge du président ne s'est pas arrêté au volet technique, mais l'a dépassé pour toucher la dimension humaine : « Nous avons une personne exceptionnelle, il incarne tout. Chaque personne à qui je parle me confirme l'estime que lui porte la société espagnole. C'est un héros et une personne véritablement formidable. »

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Avec cette prolongation, la Fédération espagnole s'assure la stabilité technique la plus longue de son histoire récente, et fait le pari que l'homme qui a ramené la « Roja » au sommet du monde est le même capable de l'y maintenir pour de longues années à venir.