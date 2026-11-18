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Le Paris Saint-Germain a entamé des négociations pour prolonger le contrat de son capitaine de longue date, Marquinhos. Pilier du projet dans la capitale française depuis plus de dix ans, le défenseur brésilien reste un membre essentiel du groupe de leaders de l’effectif.

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Le champion d’Europe veut conserver son capitaine

Le Paris Saint-Germain est déterminé à prolonger le séjour de Marquinhos, légende du club, au Parc des Princes. Arrivé de l’AS Roma en 2013, au début de l’ère QSI, le défenseur expérimenté est devenu le leader incontesté du vestiaire.

Le club de Ligue 1 souhaite éviter toute incertitude concernant l’avenir de son capitaine, comme l’a rapporté en premier RMC Sport. Marquinhos approche de la fin de sa convalescence après avoir subi une élongation à la cuisse droite lors du match de Ligue des champions contre Barcelone . Le défenseur brésilien devrait bientôt réintégrer le groupe et pourrait jouer lors du match du PSG contre Nice samedi.

Écarter les prétendants

Ces dernières saisons, Marquinhos a souvent fait l’objet de spéculations, avec des rumeurs persistantes évoquant un possible transfert lucratif au Qatar.

Le club avait recruté Illia Zabarnyi en provenance de l’AFC Bournemouth pour potentiellement succéder au capitaine à long terme. Malgré la concurrence du jeune international ukrainien, Marquinhos a conservé sa place de titulaire et reste un élément essentiel du dispositif tactique de l’encadrement technique actuel.

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Des négociations en cours

Les discussions entre le club et les représentants du joueur seraient en bonne voie. Soucieux d’assurer l’avenir à long terme de son capitaine, le PSG lui a proposé une prolongation de contrat d’un an, et les échanges se poursuivent entre les deux parties. Le défenseur, qui aura 33 ans en mai prochain, est actuellement sous contrat avec le club parisien jusqu’en juin 2028.

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Marquinhos a remporté de nombreux trophées avec le Paris Saint-Germain, dont 11 titres de Ligue 1 et deux Ligues des champions. Il a également gagné deux Supercoupes de l’UEFA, parmi de nombreux autres trophées, ce qui souligne son importance dans les succès du club au fil des ans.

La contribution de Marquinhos cette saison

Marquinhos a disputé huit matches avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, cette saison , inscrivant trois buts.

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Le Paris Saint-Germain occupe actuellement la tête de la Ligue 1 avec 23 points, soit deux points d’avance sur Lille, deuxième.