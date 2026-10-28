« Champion d'Asie, mais... » : l'entraîneur d'Al-Shabab défie Al-Ahli avant le petit classico

L'Allemand Thomas Letsch, l'entraîneur d'Al-Shabab, s'est lancé dans un défi face à son homologue d'Al-Ahli, avant le petit Classico qui les opposera en Roshn Saudi League.

Al-Shabab accueillera Al-Ahli après-demain vendredi, au stade SHG Arena dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la douzième journée de la Roshn League.

Letsch a évoqué la rencontre dans des déclarations en conférence de presse rapportées par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », où il a déclaré : « Al-Ahli est une équipe solide, c'est le champion d'Asie et il joue le titre, mais nous visons la victoire et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. »

Il a ajouté : « La préparation est bonne et la sensation est agréable, surtout après les victoires lors des derniers matches et les 7 points récoltés en 3 rencontres. L'équipe s'est améliorée après la trêve, notamment après la phase de préparation que nous avons menée durant les journées FIFA. »

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Depuis le retour de la dernière trêve internationale, Al-Shabab a disputé 3 matches en Roshn League, en remportant 2 face à Al-Taawoun et Al-Fateh, et en faisant match nul contre Al-Faisaly.

L'entraîneur allemand a poursuivi : « L'élément positif, c'est la présence de tous les joueurs lors des entraînements collectifs, à l'exception de Humam Al-Hamami. Il y a 25 joueurs aux entraînements, ainsi que trois gardiens, et le choix de la composition est toujours difficile. »

Il a conclu : « Al-Shabab mettra à profit l'avantage du terrain et du public. Il est vrai que nous avons perdu face à Al-Hilal, Al-Qadsiah et Al-Khaleej, et sur le papier Al-Ahli est le favori, mais Al-Shabab a aussi sa chance, et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour engranger les trois points. »

Il convient de rappeler qu'Al-Shabab occupe la douzième place au classement du championnat saoudien avec 11 points, récoltés grâce à deux victoires, 5 matches nuls et 3 défaites.

De son côté, Al-Ahli occupe la cinquième place au classement avec 21 points, obtenus grâce à 7 victoires et 3 défaites, à 6 points d'Al-Hilal, leader du championnat.