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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Chaka lance un message sans détour : « Si nous avions joué à 11 contre 11, l'histoire aurait été différente face à l'Argentine ! »

Argentine vs Suisse
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G. Xhaka
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Suisse
É.-U.

Des déclarations fracassantes du capitaine de la Suisse

Granit Xhaka, le capitaine suisse, a estimé que l’exclusion de Breel Embolo a constitué un tournant du match face à l’Argentine, finalement perdu 1-3 en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Le tournant s’est produit à la 69^e minute : l’arbitre a d’abord averti l’Argentin Leandro Paredes pour un contact avec Embolo, avant que la vidéo ne demande une révision de l’action.

Après visionnage, l’arbitre a annulé l’avertissement adressé à Paredes et sanctionné Embolo d’un carton jaune pour simulation. Ce deuxième avertissement, le premier ayant été reçu en première période, a conduit à l’expulsion de l’attaquant suisse à la 72^e minute, alors que le score était encore de 1-1.

Lire aussi… Chouber à propos de l’expulsion du joueur suisse : « Nous détestons Messi et le football ! »

Chaka a déclaré aux médias : « Je pense que ce carton rouge a complètement bouleversé le déroulement de notre match et a modifié le plan de jeu que nous avions prévu dès le début et qui était très positif. »

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Il a ajouté : « C’est très douloureux de perdre un match à cause d’une seule décision de l’arbitre, mais c’était sa décision, après tout. »

Le capitaine suisse a conclu : « C’est dur à accepter maintenant, après le match, car le vestiaire est resté complètement silencieux et je me sens découragé. »

Il conclut : « Mais ressentir de la déception après un match face à une équipe comme l’Argentine prouve la grande force mentale de ce groupe. »

Il a conclu : « Les règles sont les règles et nous ne pouvons pas les changer, mais à mon avis, cette décision gâche tout le plaisir du match. »

Il a ajouté : « Je ne sais pas ce que le joueur aurait pu faire différemment, mais, tout simplement, ne gâchez pas le plaisir du jeu. »

Chaka a conclu : « Je pense que nous avons très bien joué, et comme je l’ai dit, si le match s’était déroulé à 11 contre 11, nous aurions pu leur tenir tête, mais il est vraiment difficile de trouver les mots justes maintenant, après cette défaite. »

Grâce à cette victoire, l’Argentine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, tandis que la Suisse a quitté le tournoi sur une rencontre riche en rebondissements et en controverses arbitrales.

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