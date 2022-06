Chaines, programmation, répartition des lots… Tout sur la diffusion de la Ligue des Champions en France lors de la période 2024-2027 ?

On connait depuis mercredi soir les diffuseurs qui vont retransmettre la Ligue des Champions sur le sol français. GOAL vous détaille tout.

La majorité des lots pour les éditions de Ligue des Champions comprises entre 2024 et 2027 sont revenus à un seul diffuseur en France. D’après une information divulguée par L’Equipe mercredi soir, Canal+ aura l’exclusivité de la retransmission de cette épreuve si l'on excepte la finale.

Qui était candidat pour diffuser la Ligue des Champions en France ?

Lors de l’appel d’offres lancé par l’UEFA, deux diffuseurs étaient intéressés. Il y a donc Canal+ et il y a aussi Amazon. Après le succès de la retransmission de la Ligue 1 sur sa plateforme, le service de streaming américain a donc voulu s’attaquer Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse qui existe. La tentation était d’autant plus forte que l’épreuve va connaitre une expansion à partir de 2024, avec plus d’équipes engagées et donc plus de matches au programme. Prime Vidéo diffusait déjà la C1 dans d’autres pays en Europe (Allemagne et Italie) et avec un certain succès. Ils se sont dits pourquoi ne pas le faire en France ?

A quoi rassemblera la prochaine Ligue des Champions ?

En 2024, la Ligue des Champions va donc connaitre un léger agrandissement. Elle passera à 36 clubs, plutôt qu’à 32. Tous ces participants seront répartis dans quatre chapeaux de neuf équipes amenées à disputer un mini-Championnat avant les huitièmes de finale. Il y aura deux dates supplémentaires dans la phase initiale (8 au lieu de 6 actuellement), des matches en janvier, ainsi qu'un tournoi d'ouverture à quatre équipes. Une nouvelle C1 qui rapporterait à l’UEFA 370 M€ de plus par saison que la formule actuelle de l’épreuve reine.

Quels étaient les lots disponibles et qui les a obtenus ?

Canal+ a quasiment tout raflé, ne laissant que des miettes à la concurrence. Tous les lots qui étaient commercialisés, et il y en avait quatre, sont allés dans la besace de la chaine cryptée.

Il y a d’abord les deux premiums. Ceux qui intéressaient Amazon très certainement. Le A1 qui comporte la meilleure affiche de chaque mardi de compétition (17 matches par saison) et les résumés des autres matches de la soirée. Et le lot A2 (24 matches par édition) comprenant la meilleure affiche du mercredi et les résumés de la soirée, celle du nouveau jeudi soir organisé lors de la première journée, la finale en diffusion payante et le nouveau tournoi inaugural.

Canal+ a aussi hérité du B, soit l'ensemble des autres rencontres de la compétition (166 matches par saison), droit détenu actuellement par beIN Sports, et la Youth League.

Enfin, la chaîne cryptée a aussi obtenu les droits de diffusion de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence, deux compétitions qui passeront également pour chacune de 32 à 36 équipes.

Notons par ailleurs que M6 a obtenu les droits en clair de la finale de la C1 entre 2024 et 2027. C'est l'unique lot qui a échappé à Canal+. Pour ce privilège, la chaine de Nicolas de Tavernost va payer 4M€ par an.

Qui sont les diffuseurs actuels de la Ligue des Champions en France ?

Canal+ a acheté pour 310M€ par an les deux meilleures affiches de la C1 à chaque journée, mais il les sous-licencie à RMC Sport, ce qui permet de se partager la facture. BeIn Sport, de son côté, diffuse le reste des matches et contre un montant de 50M€.