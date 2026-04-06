Chaîne du Real Madrid : une main invisible manipule la Liga pour faire plaisir au FC Barcelone

La chaîne du Real Madrid s'est immiscée dans la polémique arbitrale suscitée par l'annulation de l'expulsion de Gerard Martin, joueur du FC Barcelone, lors du match de Liga opposant le Barça à l'Atlético de Madrid.

Selon le journal espagnol AS, la chaîne du Real Madrid adopte une position critique envers l'arbitrage espagnol, considérant cet incident comme un exemple flagrant de deux poids, deux mesures.

La chaîne du Real a établi un parallèle avec l'expulsion de Federico Valverde face à l'Atlético de Madrid, une sanction qui n'a pas été annulée et qui a privé le joueur de la possibilité de disputer le match contre Majorque, rencontre au cours de laquelle le Real a perdu une grande partie de ses chances de remporter le titre de la Liga.

L'émission « Real Madrid Conecta », consacrée à l'analyse de l'actualité, a souligné la contradiction dans les décisions arbitrales en posant la question suivante : « La décision d'expulsion de Valverde n'a pas été corrigée par la VAR, alors qu'il y a eu intervention dans le cas de Gerard Martín ? L'expulsion de Valverde a privé le Real Madrid de ses services lors du match contre Majorque. »

L'émission a vivement critiqué les critères de la commission technique des arbitres, soulignant que le tacle de Valentín Gómez lors de la 25e journée n'avait pas été sanctionné par un carton rouge. Bien que la commission ait par la suite reconnu son erreur, cet aveu n'a pas été pris en compte lors de l'évaluation de la phase de jeu concernant Gerard Martín.

La chaîne du Real Madrid a insisté sur l'existence d'une main invisible derrière cette disparité dans les critères, s'appuyant sur des statistiques relatives aux interventions de la VAR qui ont révélé que Barcelone avait bénéficié de 13 décisions modifiées en sa faveur contre 7 contre lui, tandis que le Real Madrid n'avait obtenu que 3 décisions en sa faveur contre 11 contre lui.

Le journaliste Miguel Ángel Muñoz a déclaré sur la chaîne du Real Madrid qu'en reliant ces statistiques au nombre de cartons rouges et à l'affaire Negreira, on a l'impression qu'il y a bel et bien une main invisible.

Munuoz a poursuivi en affirmant qu'il ne pouvait pas croire les arbitres en raison de ce double standard qui penche toujours en faveur de Barcelone, s'interrogeant sur le rôle de Millero López dans la salle de vidéo.

Il a ajouté que la chaîne du Real Madrid est le seul média qui prouve que ce qui se passe manque de sérieux et de légalité, ce qui le pousse à ne pas faire confiance au système arbitral.

De son côté, le journaliste Paul Tenorio a déclaré qu'il préférait qu'un arbitre espagnol n'arbitre pas le match du Real Madrid contre le Bayern Munich en Ligue des champions.



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