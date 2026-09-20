La polémique autour de la performance d'Ortiz Arias, l'arbitre du derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético, a pris de l'ampleur après que la chaîne du Real Madrid a adressé de vives critiques à ses décisions durant la rencontre, estimant que les interventions de Cuti Romero sur Jude Bellingham et de Kang-in Lee sur Federico Valverde méritaient des sanctions plus sévères.

La chaîne a estimé que l'intervention de Romero sur Bellingham justifiait un carton rouge direct, avant de critiquer le fait qu'Ortiz Arias se soit contenté de brandir un carton jaune, déclarant après avoir visionné le ralenti : « Quelle honte, quelle indignité, un carton jaune pour Romero ? »

Les critiques de la chaîne ne se sont pas arrêtées à cet incident, puisqu'elle est revenue sur l'intervention de Kang-in Lee sur Valverde, estimant que le joueur de l'Atlético méritait lui aussi l'expulsion, ce qui l'a conduite à affirmer que l'équipe aurait dû terminer le match à 9 joueurs, en référence aux deux incidents controversés.

Les critiques de la chaîne se sont intensifiées après l'expulsion de Huijsen, consécutive à un examen de l'arbitrage vidéo, estimant que cette décision plaçait le Real Madrid dans des conditions plus difficiles. Elle a déclaré : « On peut en débattre, mais c'est l'Atlético qui aurait dû jouer à 9 joueurs. Une équipe qui était censée jouer à 10 joueurs évolue désormais avec un joueur de plus. Il est très difficile de rivaliser dans ces conditions. »

La chaîne a ajouté, dans sa critique de ce qu'elle a considéré comme une application différenciée des règles : « C'est une application arbitraire des règles. Maintenant ils les appliquent, alors qu'ils s'en abstenaient auparavant par lâcheté. C'est une tricherie contre la compétition. »

La chaîne a établi un lien entre les décisions d'Ortiz Arias lors du derby et des faits arbitraux antérieurs, renouvelant ses critiques à l'encontre de l'arbitre et du système arbitral espagnol, alors qu'elle avait, avant le match, contesté sa désignation pour diriger la confrontation, en s'appuyant sur des échanges amicaux qu'elle affirme avoir eus avec les joueurs du Barça après le match de l'équipe catalane face à l'Athletic Bilbao, ainsi que sur l'absence de sanction de certains faits durant la rencontre.

De son côté, Mourinho a évoqué la désignation d'Ortiz Arias lors de la conférence de presse d'avant-match, déclarant : « Je n'aime pas parler des arbitres avant les matchs. » Il s'est toutefois étonné de connaître le nom de l'arbitre du derby une semaine avant la date de la confrontation, soulignant que cela ne se produit pas de la même manière lors d'autres matchs.