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Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Fabian Ruiz a rendu un hommage émouvant à Jesus de Miguel, attaquant du CD Tenerife décédé, après avoir inscrit un doublé lors de la large victoire 6-0 de son équipe sur le terrain de Villarreal, mardi en Ligue des champions. L’international espagnol a montré neuf doigts et pointé le ciel après son premier but à l’Estadio de la Ceramica.

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Le meneur de jeu espagnol rend hommage à un compatriote disparu

Ruiz a profité de son but inscrit à la 17e minute lors de la 4e journée pour rendre hommage à Miguel en formant avec ses mains le numéro neuf porté par l’attaquant avant de lever les yeux vers le ciel.

Outre cet hommage à son compatriote, l’ancien meneur de jeu de Naples a également exprimé son soutien aux personnes touchées par la catastrophe ferroviaire survenue le 28 octobre près d’Urda, dans la province de Tolède. La collision entre un train Renfe et un train Iryo à l’arrêt, sur la ligne Madrid-Séville, a fait 69 morts et plus de 200 blessés.

Le milieu de terrain adresse son soutien à son pays

Évoquant les événements tragiques survenus dans son pays au micro de PSG TV après le coup de sifflet final, Ruiz a déclaré : « Tout d’abord, je voudrais présenter mes condoléances à la famille et aux proches de Jesus de Miguel. Cette victoire lui est dédiée, ainsi qu’à toutes les victimes de l’accident de train en Espagne, en ces moments très difficiles.

« Je voudrais adresser tout mon soutien au pays. Nous avons très bien joué aujourd’hui. Nous avons commencé le match en marquant quatre buts, et cela a fait toute la différence. Ensuite, nous avons joué un peu plus sereinement. Villarreal est une équipe de très haut niveau ; nous avons très bien joué et nous sommes ravis de cette victoire. »

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Il a ajouté : « Ce n’est pas souvent que l’on voit Fabian inscrire un doublé, mais je l’ai fait aujourd’hui et j’en suis très heureux. Mais, avant tout, je suis ravi de la victoire et des trois points ! À l’extérieur, c’est toujours difficile, mais nous avons très bien joué. Je suis aussi content de mes deux buts et d’avoir été élu homme du match, car c’est la première fois que je reçois cette distinction. Nous devons continuer comme ça. »

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Quatre buts rapides assomment les locaux

L’équipe de Luis Enrique a dominé les locaux lors des 17 premières minutes. Joao Neves a ouvert le score sur corner à la 9e minute, puis Maghnes Akliouche a servi Desire Doue à la 12e. Soixante secondes plus tard, Senny Mayulu a expédié le ballon dans la lucarne, avant qu’Akliouche ne serve Ruiz pour porter le score à 4-0.

Alors que le gardien des visiteurs, Matvey Safonov, a repoussé les tentatives d’Ayoze Perez et de Pape Gueye de part et d’autre de la mi-temps, et que Peter Gulacsi a réalisé plusieurs arrêts, Ruiz a marqué sur un coup franc de Vitinha cinq minutes après la reprise. Entré en jeu, David Boly a ensuite conclu une passe de Neves pour fixer le score final.

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Les champions en titre prolongent leur série de victoires

En écrasant Villarreal, les champions d’Europe en titre ont pris trois points d’avance en tête du classement de la Ligue des champions. Leur bilan reste parfait après leurs précédentes victoires contre le Slovan Bratislava (6-1), Manchester City (4-2) et Barcelone (4-2).

Malgré seulement deux points pris lors de leurs trois premiers matches de Ligue 1, dont une défaite 2-1 à domicile contre Monaco, les géants français viennent d’enchaîner 10 victoires toutes compétitions confondues. Les hommes d’Enrique tenteront de poursuivre sur leur lancée lors de leur retour en championnat ce week-end, avant la trêve internationale de novembre.