Cette victoire « lui a fait monter les larmes aux yeux »… Haaland : « Notre nation nous a offert un souvenir qui restera gravé dans les mémoires pour des générations »

Le Norvégien Erling Haaland a inscrit son nom en lettres d’or dans les annales du football mondial en guidant son pays vers ses premiers quarts de finale de la Coupe du monde. Pour y parvenir, il a éliminé le quintuple champion en titre, le Brésil, grâce à deux buts tardifs qui ont embrasé les supporters norvégiens.

Haaland, 25 ans, déjà considéré comme l’un des plus grands footballeurs de l’histoire de la Norvège, a confié peu après cette victoire historique : « C’est l’un des jours les plus fous de l’histoire de la Norvège », avant d’ajouter, empreint de fierté : « Marquer deux buts contre le Brésil est quelque chose dont je serai fier pour toujours. »

Pendant la majeure partie de la rencontre, le buteur a semblé transparent, touchant peu le ballon. Tout a basculé après une pause hydratation en seconde période : son entraîneur Ståle Solbakken lui a alors demandé de tout donner.

Le message de Solbakken a agi comme un véritable ordre : Haaland a ouvert le score de la tête à la 79^e minute, puis a doublé la mise juste avant le coup de sifflet final, portant à 7 son total de buts dans le tournoi, soit autant que Kylian Mbappé et Lionel Messi en tête du classement des buteurs.

Surnommé « le tueur souriant » pour son efficacité devant le but et son sang-froid, il est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la sélection norvégienne avec 62 réalisations en 54 sélections, soit une moyenne de 1,15 but par match.

Élu homme du match, l’attaquant de Manchester City a, avec sa modestie habituelle, partagé les lauriers avec le gardien Orjan Nyland, déclarant aux journalistes : « Pour moi, c’est lui l’homme du match. Même si c’est moi qui ai marqué les buts, il a multiplié les arrêts et nous a maintenus dans la compétition. »

Il a ajouté, empreint de gratitude : « C’est grâce à lui si nous atteignons les quarts de finale pour la première fois de notre histoire. Tout mon respect à lui. »

Haaland a déclaré : « J’ai déjà atteint mon meilleur niveau plusieurs fois durant ce tournoi, mais à chaque fois, je me surpasse encore. »

Il a ajouté avec une confiance évidente : « Si j’ai une ou deux occasions, elles se transforment souvent en but. Je ne sais pas exactement ce que je fais, c’est ma nature. Tout est une question de concentration, et quand l’occasion se présente, je sais exactement ce qu’il faut faire. »

Haaland a par ailleurs salué l’importance de ce moment historique, son équipe ayant éliminé le Brésil et contraint Neymar à mettre un terme à sa carrière internationale. En conférence de presse, il a conclu : « Ces deux buts ne sont pas seulement les miens ; ils sont dédiés à chaque coéquipier qui a tout donné, à chaque entraîneur qui a cru en nous, à chaque supporter qui nous a soutenus pendant ces années difficiles, et à chaque enfant en Norvège qui croit désormais que tout est possible. »

La voix nouée par l’émotion, il a ajouté : « Cette soirée restera gravée dans chaque foyer norvégien. Nous n’avons pas seulement battu le Brésil, nous avons offert à notre nation un souvenir qui marquera les générations à venir », admettant que cette victoire « lui avait fait monter les larmes aux yeux ».

Et de conclure avec autorité : « Quoi qu’il arrive ensuite, personne ne pourra nous enlever ce sentiment, ces larmes ni cet exploit historique. »