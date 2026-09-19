« Cette soirée ne se répétera pas » : Arteta adresse une accusation directe aux stars d'Arsenal

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a exprimé sa déception face à la prestation de ses joueurs sur les plans physique et technique, après la défaite humiliante subie samedi soir sur le terrain de Brighton sur le score de trois buts à zéro, lors de la cinquième journée de Premier League.

Cette première défaite d'Arsenal cette saison a stoppé le compteur du champion en titre à 12 points, offrant à son rival Manchester City l'occasion de creuser l'écart à trois points en tête de la Premier League.

Selon Sky Sports : « Les buts de Pascal Gross, Charalampos Kostoulas et Yasin Ayari ont infligé à Arsenal sa plus lourde défaite en Premier League depuis trois ans et ont brutalement mis fin à leur début de saison triomphal. »

Arteta a estimé que ses joueurs avaient été défaillants dans la bataille physique, et il a également regretté leur laxisme dans le traitement du ballon, alors qu'ils ont été submergés par le pressing de Brighton.

Une prestation d'Arsenal très décevante

Les propos de l'entraîneur d'Arsenal ont été rapportés, lui qui a déclaré après le match : « Un résultat et une prestation très décevants. Tout le mérite revient à Brighton pour la manière dont ils ont joué et abordé la rencontre. »

Arteta a ajouté : « Ils nous ont devancés à un tout autre niveau dans les fondamentaux du jeu. Ils étaient toujours devant dans le premier duel, dans les seconds mouvements et les seconds ballons, et c'est de là qu'ils lançaient leur jeu. »

Il a poursuivi : « Et par-dessus tout, lorsque nous avions le ballon, en particulier dans notre moitié de terrain, nous avons été très mauvais sur le plan technique, et nous n'avons pas respecté les règles et les principes du jeu qui doivent être appliqués face à une équipe qui veut vous presser homme contre homme. »

Il a insisté : « Cela ne vous donne jamais la possibilité de dominer le match et de le maîtriser comme vous le souhaitez. Et lorsque de grosses occasions se sont présentées à nous, nous ne les avons pas exploitées. Nous devons nous assurer d'en tirer la leçon, car cela ne peut pas se reproduire. »

« Tout était clair dès la première touche »

Arteta a ajouté lors de sa conférence de presse d'après-match : « Il y a eu beaucoup de moments où la domination était à 50-50, mais la plupart du temps, elle était en leur faveur. »

Il a enchaîné : « Parfois, il y a eu certaines grossières erreurs qui nous ont affectés de manière très difficile, mais c'est quelque chose dont il faut tirer les leçons. »

Il a expliqué : « Dès la première touche, c'était très clair. Nous nous sommes mis en difficulté une fois, deux fois, trois fois, et nous devions sortir de cette situation beaucoup plus vite. C'est l'une des leçons les plus importantes que nous devons tirer de ce match. »

« Nous ne serons pas affectés : c'est une grande leçon »

Arteta a appelé à la prudence dans le jugement porté sur l'équipe, avant la trêve internationale qui s'étend sur trois semaines.

Il a déclaré : « Cela n'affectera pas ce que l'équipe et les joueurs ont accompli au cours des six ou sept dernières semaines depuis leur retour de la Coupe du monde. Avec le retour de 18 joueurs, ce que nous avons accompli, la manière dont nous avons rivalisé et le nombre de matchs que nous avons remportés, c'était quelque chose de formidable. »

Il a conclu : « Mais c'est une grande leçon pour nous tous afin de comprendre ce qu'il faut pour gagner à ce niveau. »