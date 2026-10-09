Dusan Tadic aborde avec des sentiments mitigés son retour à la Johan Cruijff ArenA. Le Serbe de 37 ans affrontera l’Ajax samedi soir avec le NEC, le club amstellodamois occupant toujours une place particulière dans son cœur. Auprès de NU.nl, Tadic reconnaît qu’il a parfois du mal avec l’écart de niveau entre les deux clubs.

Pour Tadic, ce sera des retrouvailles chargées en émotion avec le club dont il a porté les couleurs entre 2018 et 2023. « L’Ajax a toujours été mon club de rêve. Quand j’étais enfant, j’avais un maillot de l’Ajax accroché dans ma chambre. J’ai été capitaine durant une période fantastique, au cours de laquelle nous avons écrit l’histoire et remporté des trophées. Bien sûr, l’Ajax a changé. Mais honnêtement ? Cela reste mon club de rêve. »

Si Tadic occupe également un rôle de leader au NEC, il constate que les conditions sont très différentes. « Il y a tellement de choses à corriger au NEC, mais ce n’est évidemment pas possible. Donc je me concentre sur les choses les plus importantes. Avec tout le respect que j’ai pour le NEC, j’étais habitué à jouer dans des clubs qui remportent des trophées. L’Ajax était et reste ma référence », a déclaré le Serbe.

Les lourdes défaites contre Cambuur (3-0) et la Juventus (5-0) ont profondément touché Tadic. « À l’Ajax, avant chaque match, la question était de savoir combien de buts nous allions marquer. C’était douloureux de constater que Cambuur aurait très bien pu inscrire six buts contre nous. »

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Sur le plan personnel aussi, Tadic doit s’adapter à son nouvel environnement. Alors qu’à l’Ajax, il profitait de la qualité de ses coéquipiers, ses idées offensives se concrétisent moins souvent au NEC. « Je fais régulièrement les gestes préparatoires et je ne reçois pas le ballon. Ou bien on ne me le rend pas après quelques touches de balle. Alors mon cerveau fonctionne apparemment trop vite. »

La situation provoque régulièrement de la frustration chez l’ancien capitaine de l’Ajax. « C’est difficile pour moi, je suis souvent en lutte avec moi-même et alors ça tourbillonne dans ma tête », reconnaît Tadic. Il ne regrette toutefois pas son transfert au NEC, notamment parce qu’il peut utiliser ces expériences pour sa future carrière d’entraîneur.

Le rendez-vous avec l’Ajax revêt une signification supplémentaire en raison de son lien particulier avec les supporters amstellodamois. Tadic a récemment encore été longuement acclamé après le match de Conference League entre l’Ajax et son ancien club, Vojvodina. « J’ai toujours eu une connexion formidable avec les supporters, ce sentiment est ancré très profondément », raconte-t-il.

Si Tadic devait marquer samedi soir contre son ancien amour, il ne pense pas en retirer beaucoup de plaisir. « Si je marque pour le NEC contre l’Ajax, ce sera le but le plus sadique de ma carrière », dit-il. Il n’exclut absolument pas un retour à Amsterdam : « L’Ajax, mon ex-femme ? Non, l’Ajax est toujours ma femme. Cette saison, c’était encore trop tôt, mais un jour je veux revenir à l’Ajax, comme entraîneur. »