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Il y a une Juventus tournée vers l’avenir et le prochain mercato de janvier, avec un objectif affiché : recruter un véritable avant-centre pour Luciano Spalletti. Et il y a celle du présent, dont les chiffres montrent qu’elle a trouvé en Nick Woltemade, l’un des deux avant-centres de son effectif, un joueur devenu indispensable à ses performances.

Lorsque l’attaquant allemand, arrivé en prêt le dernier jour du mercato, joue, la Juventus affiche de meilleures performances et se montre plus dangereuse en attaque. Et selon Tuttosport, Newcastle serait disposé à accepter son transfert définitif à prix réduit à l’issue de la saison.

LES CHIFFRES : Woltemade est-il vraiment devenu le joueur qui fait la différence dans cette équipe ? Lorsque l’attaquant né en 2002 a débuté un match, la Juve a toujours gagné ou, au pire, fait match nul jusqu’ici : cinq victoires en sept rencontres, ainsi que des nuls contre la Fiorentina et Rennes. Lorsqu’il n’était pas titulaire, elle n’a remporté que deux matches, dont le dernier grâce, précisément, à son entrée en jeu en seconde période.

Les données rapportées par Tuttosport montrent en outre qu’avec lui sur le terrain, la Juventus marque en moyenne un but toutes les 38 minutes, contre un toutes les 111 minutes sans lui. Elle se crée 1,5 occasion franche par match, contre 0,4, produit au moins 17,5 tirs cadrés, contre 13, et affiche, par conséquent, une moyenne de 1,8 xGoal attendu, contre 1,1 en son absence.

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UN SOUTIEN POUR SES COÉQUIPIERS : Woltemade n’est peut-être pas l’avant-centre physique que souhaite Spalletti, même s’il en a le gabarit, mais il aide assurément toute l’équipe à jouer avec moins de pression et à se montrer plus dangereuse. L’Allemand mobilise constamment au moins l’un des défenseurs centraux adverses, ouvrant des espaces dans lesquels Kolo Muani ou les joueurs de couloir peuvent s’engouffrer. Il voit les appels en profondeur, sert de point d’appui et délivre des passes décisives. Malgré ses difficultés connues dans le jeu aérien, sa présence permet aussi à ses coéquipiers de bénéficier d’un marquage moins serré sur les coups de pied arrêtés.

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LES MODALITÉS : Woltemade est arrivé à Turin à la dernière minute, lors de l’ultime journée du mercato estival, dans le cadre d’un prêt payant de 3,6 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter 500 000 euros de bonus. Un transfert temporaire dont le coût n’est pas particulièrement élevé, mais qui, en l’état, n’offre aucune perspective pour l’avenir.

Voici le communiqué publié le 1er septembre dernier : « La Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec Newcastle United FC pour l’acquisition, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux prestations sportives du joueur Nick Woltemade, moyennant 2,8 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 0,8 million d’euros de frais annexes. Cette somme pourra être augmentée, pendant la durée du contrat du joueur, d’un montant maximal de 0,5 million d’euros si certains objectifs sportifs sont atteints. »

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NEWCASTLE OUVRE LA PORTE À UNE VENTE À PRIX RÉDUIT : La prudence reste toutefois de mise, car Newcastle réfléchit depuis quelque temps à l’avenir de l’attaquant allemand, arrivé en Premier League en provenance de Stuttgart pour environ 75 millions d’euros. C’était à l’été 2025 et aujourd’hui, un an et demi plus tard, le club anglais envisage une séparation définitive à la fin de la saison.

C’est pourquoi, selon Tuttosport, Newcastle a déjà fait savoir à la Juventus que, même si aucune option d’achat n’a été prévue dans l’accord conclu cet été, il est possible de négocier dès maintenant le transfert définitif de Woltemade. Il ne s’agirait pas à proprement parler de lever une option d’achat, mais de conclure un transfert à prix réduit, pour une somme bien plus abordable pour le club italien.



La Juventus prendra sa décision en fonction de la suite de la saison du « Géant de Brême », devenu à la fois une idole sur les réseaux sociaux et un mème, mais aussi de celle de Spalletti. Ce n’est qu’en retrouvant la Ligue des champions qu’elle disposera, sans vendre de joueurs, de la marge nécessaire pour mener une campagne de recrutement ambitieuse.