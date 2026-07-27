Dans sa recherche d’un nouveau club, Raphael Guerreiro ne peut cette fois, exceptionnellement, pas compter sur son entraîneur préféré : Thomas Tuchel dirige en effet l’équipe d’Angleterre. En réalité, Tuchel y aurait même besoin d’un renfort sur les couloirs défensifs, mais Guerreiro est portugais.

Les deux derniers transferts de Guerreiro ont été largement orchestrés par Tuchel. En 2016, le polyvalent joueur a quitté le FC Lorient pour le Borussia Dortmund de Tuchel contre douze millions d’euros, avant de le rejoindre librement au Bayern en 2023. Entre-temps, Tuchel avait même voulu attirer Guerreiro au Paris Saint-Germain, mais ce transfert a échoué. Et maintenant ?

Dès le mois de mars, le Bayern avait annoncé que le contrat du joueur de 32 ans, qui arrivait à échéance fin juin, ne serait pas prolongé. « Nous tenons à remercier chaleureusement Rapha pour le temps passé ensemble », avait alors déclaré le directeur sportif Max Eberl. « Sur le terrain, Rapha a toujours été fiable, et des caractères comme le sien enrichissent en plus n’importe quel vestiaire. »

Raphael Guerreiro va-t-il rejoindre l’AC Milan ?

Des rumeurs sur une retraite anticipée ont ensuite circulé. En juin, Guerreiro a été annoncé comme un possible successeur d’Alejandro Grimaldo au Bayer Leverkusen. Plus tard, il a été dit que Benfica Lisbonne s’intéressait à lui. Là encore, ces rumeurs ne se sont toutefois pas confirmées ; selon les informations en circulation, l’entraîneur Marco Silva n’a pas l’usage de Guerreiro.

La piste la plus récente mène en Italie : la semaine dernière, Tuttosport et la Gazzetta dello Sport ont fait état d’un possible transfert à l’AC Milan. Selon ces informations, Guerreiro serait un candidat pour succéder à Pervis Estupinan, à condition que ce dernier rejoigne Aston Villa comme attendu.

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Leon Goretzka aussi cherche un nouveau club

Sur le principe, Guerreiro pourrait être un renfort pour presque n’importe quel effectif. Il peut évoluer au milieu de terrain comme sur les couloirs défensifs. Durant ses trois années au Bayern, il a certes rarement fait partie du onze de départ, mais il ne s’en est jamais plaint publiquement et a le plus souvent répondu présent lors de ses apparitions. La saison dernière, Guerreiro a signé six buts et trois passes décisives en 29 matches. Son point faible reste toutefois sa propension aux blessures musculaires.

Guerreiro n’est d’ailleurs pas le seul départ libre du Bayern à ne pas avoir encore trouvé de nouveau club. Leon Goretzka est lui aussi toujours en recherche, et lui aussi est associé à divers clubs en Italie.