Santos a décroché une précieuse victoire sur la pelouse de Vasco da Gama (3-0), lors de la 23e journée du Championnat du Brésil, après avoir renversé la rencontre dans les 20 dernières minutes, quittant ainsi la zone de relégation et offrant à son capitaine Neymar une soirée exceptionnelle.

Selon le journal espagnol « Marca », Neymar a disputé l'intégralité de la rencontre et s'est montré convaincant malgré ses récents problèmes physiques. Il a été impliqué dans deux des trois buts de Santos, conduisant son équipe vers un succès crucial dans sa lutte pour s'échapper de la zone dangereuse.

Santos a attendu la 68e minute pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Gabriel Barbosa « Gabigol », avant que Willian Arão n'ajoute le deuxième but à la 77e minute, puis Luan Peres a bouclé le triplé quatre minutes plus tard, en profitant du rebond d'une frappe puissante de Neymar que le gardien de Vasco, Léo Jardim, n'a pas su maîtriser.

Neymar était présent sur le deuxième but après avoir adressé un centre que Jardim a mal repoussé, la balle parvenant jusqu'à Willian Arão qui l'a logée au fond des filets, avant que la star brésilienne ne se charge d'un coup franc puissant à la 81e minute, mal repoussé par le gardien, la balle trouvant Luan Peres qui l'a déposée dans le but.

En face, Vasco da Gama a vécu une soirée catastrophique au stade de São Januário, après s'être totalement effondré dans les dernières minutes, sous les sifflets de ses supporters dirigés contre le gardien Léo Jardim à l'issue de la rencontre.

Santos porte son total à 25 points en 23 matchs, sortant provisoirement de la zone de relégation, dans l'attente des résultats des autres rencontres de la journée, tandis que l'équipe poursuit une période positive sur le plan sportif, après s'être qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Brésil et avoir battu Macará (Équateur) lors du match aller des huitièmes de finale de la Copa Sudamericana.

La soirée de Neymar n'a pas été exempte d'un fait exceptionnel, puisqu'il a été la première victime notable de l'application de l'une des nouvelles règles de lutte contre les pertes de temps dans le Championnat du Brésil, entrée en vigueur pour la première fois lors des matchs de cette semaine.

Le gardien de Santos, Gabriel Brazão, a reçu des soins sur le terrain, et l'arbitre a estimé que l'incident relevait des méthodes de perte de temps, décidant de sanctionner Neymar, en sa qualité de capitaine de l'équipe, en le faisant sortir du terrain pendant une minute avant de l'autoriser à revenir dans le match.

La nouvelle règle stipule qu'en cas d'arrêt de jeu provoqué par une blessure du gardien de but, l'entraîneur doit désigner un joueur pour quitter le terrain, qui doit y rester à l'extérieur au moins une minute après la reprise du jeu.

Et si l'entraîneur ne désigne pas de joueur dans les 10 secondes suivant l'autorisation d'entrée du staff médical, le capitaine de l'équipe quitte automatiquement le terrain.

La règle prévoit des exceptions précises, parmi lesquelles la blessure du gardien de but résultant d'une faute nécessitant un coup franc et des soins immédiats, ou une collision entre le gardien et un joueur de champ nécessitant les soins des deux, ainsi que les cas de saignement du gardien de but.