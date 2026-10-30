Partager Suivez GOAL sur Google

Thierry Henry est convaincu qu’Arsenal peut mettre fin à ses récentes difficultés à Anfield lors de son déplacement à Liverpool ce week-end en Premier League. L’ancien attaquant estime que l’équipe de Mikel Arteta a prouvé sa capacité à rebondir cette saison et peut décrocher une victoire cruciale à l’extérieur malgré les récentes blessures qui l’ont touchée.

Publicité

Arsenal face à un test crucial à Anfield

Arsenal s’apprête à passer un test majeur en Premier League ce week-end en se rendant dans le Merseyside pour affronter Liverpool. Cette rencontre très attendue intervient après la victoire confortable de Manchester City à Anfield, obtenue plus tôt ce mois-ci par un rival d’Arsenal dans la course au titre.

Mais Henry, légende du club, ne se préoccupe pas de ce que les autres équipes ont accompli dans ce stade mythique. Selon lui, Arsenal doit se concentrer uniquement sur son propre parcours en championnat et faire abstraction de ce qui se dit autour. Le club londonien avait subi une défaite frustrante lors de cette même rencontre l’an dernier, après un superbe coup franc de Dominik Szoboszlai. Il tentera cette fois de changer le scénario et de décrocher trois points précieux à l’extérieur.

Henry écarte les comparaisons avec City

Arsenal est incontestablement sous pression pour atteindre le niveau élevé fixé par City. Mais Henry insiste : comparer les résultats obtenus sur différents terrains n’a aucun sens dans le football de haut niveau.

« Quand j’étais joueur, je ne regardais jamais le championnat de cette manière », a expliqué Henry dans un entretien accordé à Betway. « City n’a pas gagné à Villa cette saison, contrairement à Arsenal. Arsenal avait perdu à Villa l’an dernier. On peut aussi rappeler que nous avions gagné à Brighton l’an dernier, mais pas cette année.

Publicité Publicité

« On peut regarder l’histoire et constater que certaines équipes ont du mal sur certains terrains, comme Tottenham à Chelsea jusqu’au week-end dernier. Mais une fois la série brisée, tout va bien. L’an dernier, nous avons perdu à Anfield, Szoboszlai a inscrit un coup franc exceptionnel. Voyons donc ce qui se passera cette fois. »

Related Topics

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

Trouver le moyen de gagner

Arsenal a fait preuve d’une remarquable capacité d’adaptation tactique ces dernières semaines. L’équipe a traversé une période délicate sans plusieurs éléments offensifs clés, tout en parvenant régulièrement à arracher des résultats importants dans les moments décisifs.

« Nous avons disputé beaucoup de matches sans Bukayo Saka, Martin Odegaard et Kai Havertz, mais nous avons quand même trouvé des solutions », a ajouté Henry. « Regardez qui a marqué l’autre jour : Konsa et Gabriel. Cette équipe trouve le moyen de gagner ses matches.

Publicité

« Après la défaite contre Brighton, j’avais dit qu’il faudrait voir si ce match pèserait lourd sur les joueurs d’Arsenal. Ils ont bien réagi et j’ai trouvé leur approche du match contre le Bayern Munich très bonne : ils ont cherché à avoir le ballon, à mettre la pression et à casser les lignes par le jeu.

« Voyons ce qui se passera à l’extérieur face à une équipe de Liverpool qui semble aller un peu mieux, notamment contre Brighton. Je pensais que ce match serait difficile pour Liverpool, mais il faut le reconnaître, l’équipe joue bien. »

Publicité

Liverpool représente une menace majeure

Arsenal doit désormais achever sa préparation pour une rencontre qui s’annonce très disputée. Liverpool a retrouvé une certaine régularité, après avoir récemment décroché une convaincante victoire en championnat contre Brighton et éliminé Chelsea de la Carabao Cup, de quoi renforcer sa confiance.