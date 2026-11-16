« Cette équipe remportera un trophée » : Martin Tyler voit l’Angleterre mettre fin à son attente à l’Euro 2028 après son succès face à l’Espagne

Partager Suivez GOAL sur Google

Martin Tyler est convaincu que l’Angleterre de Thomas Tuchel est prête à mettre fin à sa longue attente d’un trophée majeur après sa victoire 3-2 contre l’Espagne, dimanche à Madrid, en Ligue des nations. Le légendaire commentateur, qui a couvert plus de 350 matches de l’Angleterre, a salué une première heure presque parfaite, distingué James Trafford et désigné l’Euro 2028 à domicile comme une occasion en or.

Publicité

Tyler salue la prestation presque parfaite de l’Angleterre à Madrid

L’Angleterre a infligé aux champions du monde et d’Europe leur première défaite en deux ans et 43 matches dimanche soir, prenant sa revanche après sa défaite 3-2 face à l’Espagne à Wembley en septembre. Tyler, qui a assisté à 13 Coupes du monde et a été la voix du football sur Sky Sports de 1990 à 2023, a été très impressionné par ce qu’il a vu.

Interrogé par Sky Sports à l’occasion de la parution, lundi, de son nouveau livre, Tales from the Gantry: Letters from a Lifetime in Football, il a déclaré : « C’était une prestation très impressionnante de l’Angleterre. Pendant une heure, c’était presque la perfection. Puis, bien sûr, le match a pris la tournure que l’on attend d’un onze contre dix, même si ce n’est pas toujours le cas. Pour être juste envers l’Espagne, elle a posé des problèmes très sérieux auxquels l’Angleterre a dû répondre. »

Trafford prouve qu’il peut devenir le numéro 1 de l’Angleterre

Un joueur en particulier a retenu l’attention de Tyler dans la capitale espagnole. Le commentateur de 81 ans est convaincu que la prestation de Trafford restera comme le moment où il s’est affirmé comme un véritable concurrent de Jordan Pickford.

« On parle beaucoup d’Old Trafford, mais on devrait désormais parler du jeune Trafford », a-t-il ajouté. « Je pense qu’on se souviendra de ce jour comme de celui où il a montré qu’il pouvait remplacer Jordan Pickford en tant qu’excellent gardien. Dans l’immédiat, je ne sais pas, mais il a prouvé qu’il était capable d’être le numéro 1 de l’Angleterre. La carrière de Jordan, évidemment, compte tenu de leur différence d’âge, ne va pas vraiment s’éteindre, car il ne laissera pas cela arriver. Mais il se rendra compte qu’il y a une concurrence sérieuse et c’est ainsi que va la vie, vous savez. On a sa période, puis quelqu’un arrive et dit : ‹ Je veux ma part ›. Et, sans aucun doute, l’Angleterre n’aurait pas gagné ce match sans lui. »

Publicité Publicité

Tyler convaincu que l’Angleterre remportera enfin un trophée

En plus d’un demi-siècle derrière le micro, Tyler n’a jamais commenté une victoire de l’Angleterre dans un tournoi majeur. Le triomphe des moins de 18 ans en 1993 est ce qui s’en rapproche le plus. Mais la première heure à Madrid l’a rendu plus confiant que jamais.

Related Topics

« L’Angleterre semble capable de gagner. J’espère vraiment qu’elle pourra remporter la Ligue des nations, car je considère la Ligue des nations comme un vrai tournoi. On l’oublie, mais l’Angleterre a terminé troisième de la première édition », a-t-il déclaré. « Honnêtement, quand je repense à cette première mi-temps hier soir, je ne crois pas qu’une équipe nationale, où que ce soit dans le monde, aurait pu faire face à une telle prestation. C’était du plus haut niveau. Dans le football moderne, où le pressing est primordial, ils ont étouffé les champions du monde. Ce n’est pas cela qui leur a permis de gagner le match à proprement parler, à cause de ce qui s’est passé ensuite. Il leur a fallu d’autres éléments, comme James Trafford, pour s’assurer la victoire. Mais c’est une période enthousiasmante pour l’Angleterre. On dit qu’on ne peut pas tous les gagner, mais ce serait bien d’en gagner un. Je suis sûr que nous y parviendrons. J’en suis vraiment convaincu. Hier soir, en regardant le match, je me suis dit : ‹ Cette équipe remportera un trophée ›. Et le prochain Euro, ici, représente évidemment une occasion en or. »

Et maintenant pour l’Angleterre et Tyler ?

L’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations, avant l’Euro 2028 à domicile.

Publicité

Tyler, qui commente toujours des matches en indépendant et entraîne à l’académie de Woking, espère être au micro pour raconter Harry Kane soulevant le trophée Henri-Delaunay à Wembley. « Avec l’âge, voici ce que je dirais à tous ceux qui ont passé un certain cap : ne prenez pas votre retraite », a-t-il déclaré. « Gardez des activités dans votre vie ! »