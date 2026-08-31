Contre toute attente, le Borussia Dortmund se retrouve sous pression à l’approche de la fermeture du mercato. La longue indisponibilité de la recrue Giannis Konstantelias (rupture des ligaments croisés) creuse soudainement un vide dans l’effectif du BVB. La question est de savoir comment le club de Westphalie va réagir. La tentation de recourir à une solution en apparence évidente, qui pourrait en plus être recrutée plus tard, pourrait exister au BVB. Son nom : Jadon Sancho.

L’Anglais, qui a déjà porté le maillot du BVB à deux reprises, est actuellement sans club. Il est donc libre et connaît Dortmund. Surtout, il serait une chose : un nom qui suscite des émotions. Mais c’est précisément là que réside le problème.

Le directeur général Carsten Cramer a déclaré dimanche dans Sky90 qu’il y avait peu de noms capables d’électriser le BVB autant que Sancho. Cela peut se vérifier à en juger par un rapide coup d’œil aux réseaux sociaux. D’un point de vue purement sportif, en revanche, l’enthousiasme autour du joueur désormais âgé de 26 ans est difficile à expliquer. Le BVB ne devrait donc surtout pas faire revenir Sancho maintenant. Non pas malgré son passé, mais à cause de son présent.

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Quel montant le BVB avait-il autrefois reçu pour Jadon Sancho ?

Depuis son départ de Dortmund pour Manchester United en 2021, pour 85 millions d’euros, Sancho court après cette période brillante qu’il a connue autrefois au BVB. Cela en dit d’ailleurs long, à l’heure actuelle, sur le fait que l’international aux 23 sélections a glissé vers le statut de joueur sans club et qu’aucune équipe aux ambitions comparables à celles du BVB ne semble s’intéresser à lui.

Les cinq dernières années racontent une histoire statistiquement assez claire. Sur cette période, Sancho totalise 184 matches officiels, pour 21 buts et 22 passes décisives. Il a joué en moyenne moins d’une heure par match et a eu besoin d’un peu moins de 250 minutes pour être impliqué sur un but.

Ce n’est pas une photographie à l’instant T, mais une tendance qui dure depuis des années. Sancho a incontestablement électrisé Dortmund entre 2017 et 2021. Mais ce joueur-là, il ne l’est plus.

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Depuis des années, Jadon Sancho court en vain après sa meilleure forme

Même la référence à son prêt de six mois au BVB à l’hiver 2024 est insuffisante. Déjà à l’époque, le problème était le manque de régularité de Sancho, même s’il avait laissé entrevoir par moments quelques éclairs en Ligue des champions comme en Bundesliga. Ces quelques bonnes performances restent en mémoire parce qu’elles sortaient du lot, pas parce qu’elles représentaient le niveau habituel de Sancho.

On ne peut pas bâtir une planification fiable de l’effectif sur quelques meilleurs matches. Pourtant, c’est précisément de cela qu’il s’agit actuellement au BVB. Après la blessure de Konstantelias, le Borussia a besoin de vitesse, de dynamisme ainsi que de profondeur, et donc d’un joueur capable d’apporter régulièrement ces qualités sur le terrain. Comme on l’aurait imaginé chez le Grec, auteur de débuts convaincants.

Or, Sancho n’est plus parvenu à offrir tout cela récemment, ni à Manchester United, ni à Dortmund, ni lors de ses deux prêts suivants à Chelsea et Aston Villa. Recruter un joueur qui, depuis plusieurs années, court en vain après sa meilleure forme d’autrefois ne serait pas une conséquence logique de la blessure de Konstantelias, mais un pari sur un passé lointain.

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Nouvel épisode avec Jadon Sancho : quels joueurs le BVB a-t-il déjà fait revenir ?

Surtout, un transfert de Sancho irait totalement à l’encontre de la voie anti-routine qu’a récemment empruntée le « nouveau BVB » (Cramer) sous la direction du directeur sportif Ole Book. Dortmund s’est séparé de son plein gré de joueurs comme Niklas Süle ou Julian Brandt, dont les performances n’avaient pas été suffisamment constantes sur la durée. Faire revenir maintenant un Sancho chez qui l’on observe la même chose aurait aussi peu de sens que les opérations retour, parfois assez piteusement ratées dans les années précédentes, mais souvent ensuite embellies avec romantisme, de Mario Götze, Shinji Kagawa ou Nuri Sahin, par exemple.

L’argument selon lequel Sancho pourrait encore faire la différence grâce à ses qualités potentiellement exceptionnelles est lui aussi insuffisant. Oui, Sancho peut probablement encore aujourd’hui décider d’un match dans un grand jour. Mais l’essentiel n’est pas de savoir si un footballeur possède, en théorie, un talent exceptionnel, mais à quelle fréquence il est capable de l’exprimer.

Les envies de Sancho chez certains supporters du BVB ne sont bien sûr pas totalement incompréhensibles. Elles sont toutefois irrationnelles, parce qu’elles ne portent pas sur son niveau de performance actuel. Au moment de penser à un remplaçant pour Konstantelias, Dortmund ne doit pas se laisser guider par un nom simplement parce que ce nom possède un passé particulier. Le plus grand prix que le BVB paierait pour le transfert d’un Sancho libre serait de contrecarrer sa propre stratégie de construction d’effectif.

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