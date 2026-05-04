Selon Mikos Gouka de l’Algemeen Dagblad, l’incident très médiatisé entre Jeremiah St. Juste et Joost van der Hoek, le médecin du club de Feyenoord, est désormais réglé. Selon le spécialiste du club, le litige a éclaté pendant la rencontre face à Fortuna Sittard (victoire 2-1) alors que le médecin soignait le gardien Timon Wellenreuther.

L’incident a éclaté à la 76^e minute : alors que le gardien Timon Wellenreuther gisait au sol, sonné après un coup de pied violent de l’attaquant de Fortuna Sittard Paul Gladon – sanctionné d’un carton rouge –, le médecin du club Joost van der Hoek s’est précipité sur la pelouse avec le kinésithérapeute pour lui porter secours. Avant même que le médecin ne parvienne jusqu’au gardien, St. Juste l’a poussé vers la ligne de touche, allant jusqu’à le saisir fermement par le col.

Selon le journaliste Mikos Gouka, les esprits se sont depuis apaisés : peu après le coup de sifflet final, St. Juste et Van der Hoek ont échangé pour clarifier la situation.

Selon Gouka, Wellenreuther aurait rapidement signifié à ses partenaires qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Le gardien aurait rassuré St. Juste et Givairo Read avant même l’arrivée du staff médical. Comme Feyenoord était mené au score à ce moment-là, le défenseur voulait reprendre le jeu aussitôt.

Mais le médecin, non convaincu par l’assurance du défenseur, a insisté pour examiner le gardien, d’où une brève poussée qui a choqué le staff. Un comportement jugé inacceptable en interne.

L’entraîneur Robin van Persie a minimisé l’incident après la rencontre. « J’ai vu la fin de la scène, ils se sont serrés dans les bras l’un de l’autre », a-t-il déclaré. Selon lui, le médecin du club faisait simplement son travail, tandis que St. Juste voulait avant tout maintenir le rythme du match.

L’attitude de St. Juste interroge toutefois sur son rôle au sein du groupe. Au club, son comportement a été jugé inapproprié, mais, d’après Gouka, la situation s’est apaisée depuis que le défenseur et le médecin ont réglé leur différend.

Dimanche soir, l’analyste Kenneth Perez a été très critique à l’égard du défenseur. « J’ai trouvé ça vraiment lamentable. Feyenoord doit vraiment intervenir, mais je ne pense pas qu’ils le feront », a-t-il déclaré dans l’émission Dit was het Weekend sur ESPN. « C’est vraiment indigne. Il essaie de se présenter comme un leader, mais c’est un footballeur lambda qui est sur le banc. Franchement. »