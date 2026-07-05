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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Cette décision a provoqué un vif débat : la FIFA inflige une sanction « non officielle » à l’arbitre du match France-Paraguay

Paraguay vs France
Paraguay
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É.-U.

Il a fait l'objet de vives critiques

La Fédération internationale de football (FIFA) a infligé un coup dur à l'arbitre du match France-Paraguay, disputé hier soir en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

L’arbitre ouzbek Ilgiz Tantachev a essuyé de vives critiques en raison de ses décisions controversées prises hier lors du match opposant la France au Paraguay, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, qui s’est soldé par une victoire des Bleus (1-0).

La plupart des journaux sportifs internationaux s’accordent à dire que la performance arbitrale était bien en deçà des attentes, en raison notamment des nombreux tacles musclés constatés durant la rencontre.

Les statistiques confirment cette tendance : les Paraguayens ont commis 29 fautes, dont seulement 13 ont été sanctionnées par l’arbitre, sans qu’aucun carton ne soit brandi – une première pour la sélection paraguayenne en Coupe du monde depuis 28 ans.

Selon les dernières informations de la chaîne RMC Sport, l’arbitre ouzbek ne devrait pas être sanctionné par la FIFA.

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Toutefois, il est peu probable qu’il officie à nouveau lors de cette Coupe du monde 2026, ce qui s’apparenterait à une sanction officieuse.

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