Andrew Robertson quittera Liverpool en fin de saison, a officialisé le club de Premier League. Le contrat du latéral gauche de 32 ans à Anfield expire et ne sera pas prolongé.

Liverpool dira ainsi au revoir à deux de ses icônes l’été prochain, Mohamed Salah ayant déjà annoncé son départ.

Arrivé en 2017 en provenance de Hull City pour neuf millions d’euros, l’Écossais a disputé 373 matchs sous le maillot des Reds, marquant 13 buts et délivrant 69 passes décisives.

Pendant des années, il a été un pilier à son poste d’arrière gauche, mais l’arrivée l’an dernier de Milos Kerkez, auquel l’entraîneur Arne Slot donne désormais généralement la préférence, a changé la donne.

Sous le maillot rouge, il a conquis deux titres de champion d’Angleterre, la Ligue des champions, la FA Cup et deux EFL Cup.

L’hiver dernier, il avait été annoncé proche de Tottenham, mais les deux clubs n’avaient pas trouvé d’accord. Son futur club n’est pas encore connu.

International écossais à 92 reprises, il prendra part cet été à la Coupe du monde dans un groupe comprenant le Brésil, le Maroc et Haïti.