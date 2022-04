Cet ancien taulier du Bayern dont Matthaus regrette le départ

La saison n’est pas encore finie en Allemagne, mais c’est déjà l’heure de l’introspection. Les observateurs et les experts s’attardent notamment sur le parcours effectué par le club phare du pays, le Bayern Munich.

Parmi ceux qui ont osé juger la campagne des Bavarois, il y a Lothar Matthaus. L’ex-capitaine de l’équipe s’est exprimé dans sa chronique pour le média Sky. Il a abordé plusieurs points, dont celui de la compétitivité de l’équipe.

S’il a reconnu qu’aller chercher un 10e titre consécutif n’est pas donné à tout le monde, le Ballon d’Or 1990 a aussi souligné que l’exercice 2021/2022 n’a pas été à la hauteur des attentes : « Le Bayern est très critiqué ces jours-ci.C'est comme ça quand beaucoup de choses ne se passent pas de manière optimale dans le meilleur club allemand. Samedi, l'équipe de Julian Nagelsmann peut devenir championne d'Allemagne pour la dixième fois d'affilée.C'est un exploit incroyable qui mérite le plus grand respect.Bien sûr, ils ont le plus d'argent, les meilleurs joueurs et ainsi de suite.Cependant, obtenir le titre dix fois de suite est inhabituel.Aucun club n'a jamais fait cela en Allemagne ou dans les grands tournois. »

Matthaus s’attend à un grand chambardement au Bayern

Matthaus regrette surtout l’élimination prématurée en Ligue des Champions : « Et oui, Villarreal est une très bonne équipe sur le plan footballistique et mérite d'être en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais pour le Bayern, cela signifie qu'il a été éliminé contre un club qui n'est pas fondamentalement sur un pied d'égalité. "Ni sur le plan financier, ni sur le plan historique et encore moins sur le plan de la qualité footballistique et individuelle. Il y a eu trop de discussions et de sujets sur le FC Bayern qui ont eu un impact négatif sur l'ensemble de la saison ».

Amené à identifier les maux qui ont causé la chute de Lewandowski et consorts, le recordman de sélections au sein de la Mannschaft a pointé le manque de leadership. "Il n'y a pas assez de leaders donnant le ton sur le terrain et dans le vestiaire, a-t-il lâché. On remarque surtout le poids de l'absence de David Alaba. Ce type, dans un club comme le Real Madrid, dirige et conduit déjà ses coéquipiers sur le terrain.Il n'est au club que depuis quelques mois ici et là et il s'est immédiatement hissé au rang de leader. Il encourage sur le terrain et dans le vestiaire en levant une chaise en l'air. Cela peut paraître drôle au début. Mais le message qu'Alaba envoie est le suivant : Voici le trophée !Nous allons l'avoir !Ou pour le dire autrement : Mia san Mia. Et malheureusement, cela a manqué au Bayern cette saison. Il n'y a pas cette cohésion irréfutable dans l'équipe actuelle du Bayern. Malheureusement, cela arrive encore et encore."

Pour conclure, Matthaus a indiqué qu’il n’excluait pas une grande lessive au sein du géant munichois au terme de la saison, y compris au niveau de la direction. « Vu la façon dont les choses se passent en ce moment, les changements de personnel pourraient en faire partie. Mais après une sortie en Champions League contre Villarreal, rien ne peut être exclu. S'il n'y a pas de succès sportif comme cette saison, alors il est tout à fait normal que le conseil sportif partage la responsabilité », a-t-il tonné. Des propos incendiaires et qui risquent de faire grand bruit du côté de l’Allianz Arena.