Cet ancien joueur du PSG dément tous problèmes dans le vestiaire

Secoué par différentes affaires, notamment autour de Kylian Mbappé, le vestiaire parisien se porte pourtant très bien à en croire les joueurs.

Ces dernières semaines, la bonne entente au sein du vestiaire du PSG a été plusieurs fois remise en question, sur fond de rumeurs d'envies de départ de Kylian Mbappé et de relation moins sereine avec Neymar. A chaque fois qu'il a été interrogé sur le sujet, Christophe Galtier n'a eu de cesse de répéter que tout se passait bien entre les joueurs.

L'entraîneur parisien a désormais un soutien en la personne d'Ander Herrera, prêté cet été à l'Athletic Bilbao après trois saisons sous le maillot rouge et bleu. Ce dernier également affirme qu'il n'a jamais vu de problèmes au sein du vestiaire du club de la capitale.

"Je pense que c'est bien pour Neymar de jouer avec Lionel Messi, c'est bien pour Messi de jouer avec Neymar, et c'est fantastique pour Kylian Mbappé de recevoir des ballons de ces deux joueurs. Quand vous avez ces noms dans l'équipe, quand vous avez ces joueurs, si vous ne gagnez pas tous les matchs 6-0, vous vous faites tuer", a-t-il analysé pour ESPN.

Avant d'insister : en trois ans à Paris, il n'a jamais assisté à des dissensions entre joueurs : "Quand j’étais à Paris, j'avais l'habitude de lire des histoires dans les médias comme quoi il y avait un problème ou une bagarre dans le vestiaire.

"J'étais dans le vestiaire et il n'y avait pas de bagarre. Ils (les médias) exagèrent tout. Je ne suis plus là, mais je lis aussi des histoires et je ne leur fais pas confiance parce que j'y étais.

"Bien sûr, dans le football, vous ne pouvez pas être ami avec tous les coéquipiers que vous avez côtoyés au cours de votre carrière. Mais le respect est toujours là. D'après mon expérience, ils se respectent les uns les autres."

Voilà qui sera peut-être de nature à rassurer les supporters des champions de France, qui après avoir pris leurs distances en tête du championnat avec une victoire à Ajaccio recevront le Maccabbi Haifa ce mardi avec à la clé une qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions.