"C'est une bonne nouvelle pour moi" - Hazard excité par la nomination d'Ancelotti

L'ailier est convaincu que les Blancos peuvent réaliser de "grandes choses" sous l'Italien, qui est de retour pour son deuxième passage au Bernabeu.

Eden Hazard a exprimé son enthousiasme après la nomination du nouvel entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti, insistant sur le fait que "c'est une bonne nouvelle pour moi". Carlo Ancelotti a quitté Everton pour revenir au Real pour un deuxième mandat mardi, signant un contrat de trois ans à Santiago Bernabeu. Hazard a hâte de travailler avec l'Italien, qui remplace Zinedine Zidane, et pense que les Blancos peuvent atteindre de nouveaux sommets sous sa direction.

L'ailier belge a confié dans une interview accordée à la RBTF son admiration pour Carlo Ancelotti : "Tout le monde au Real Madrid sait ce que Carlo Ancelotti a apporté au club. Il a remporté la Ligue des champions avec ce groupe et il connaît beaucoup de joueurs. Nous savons que c'est un entraîneur avec beaucoup d'expérience. Il connaît la ville et les supporters. Je pense que nous pouvons faire de grandes choses ensemble".

"Je ne connais pas Carlo Ancelotti personnellement, mais d'après ce que j'ai entendu de lui, c'est une personne très gentille qui veut juste gagner, et c'est ce que nous voulons tous. Nous aurons la chance de travailler ensemble. C'est une bonne nouvelle pour moi", a ajouté Eden Hazard qui a manqué Carlo Ancelotti à une année près à Chelsea. L'Italien a quitté son poste chez les Blues un an avant l'arrivée de l'international belge.

Qu'a réalisé Ancelotti lors de son premier passage au Real ?

Ancelotti a hérité du banc de touche du Real Madrid après José Mourinho en 2013 et a ensuite remporté quatre trophées en l'espace de seulement deux saisons, dont un titre de la Copa del Rey et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Le couronnement de l'entraîneur de 61 ans est survenu lorsque le Real Madrid a réalisé son rêve et décroché "La Decima", battant l'Atletico Madrid 4-1 lors de la finale de la Ligue des champions 2013-14 pour soulever la C1 pour la 10e fois, un record.

Eden Hazard est devenu la signature la plus chère de l'histoire du Real lorsqu'il a rejoint le club en provenance de Chelsea pour 100 millions d'euros à l'été 2019, mais n'a jusqu'à présent pas fait grand-chose pour justifier un prix aussi élevé. Le joueur de 30 ans a été en proie à des problèmes de blessures dans la capitale espagnole, n'ayant disputé que 43 matchs toutes compétitions confondues sous Zidane, tout en contribuant à un modeste total de cinq buts et huit passes décisives.

L'arrivée d'Ancelotti va permettre à Hazard de faire table rase du passé alors qu'il tente de prouver qu'il peut redécouvrir la forme qui l'a vu émerger comme l'un des meilleurs ailiers du monde à Stamford Bridge. L'international belge n'a aucun ressentiment envers Zidane, bien qu'il ait eu du mal à conserver une place régulière dans son équipe, et dit que c'était un rêve de travailler avec l'un de ses modèles de toujours. "C'était génial d'être avec lui tous les jours en tant qu'entraîneur du Real Madrid", a ajouté Hazard. "Être coaché par son idole, il n'y a rien de mieux."