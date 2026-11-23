Cesena - Ascoli sera diffusé en direct sur DAZN Italia et LaB Channel. Voici les options pour regarder le match à la télévision et en streaming.

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Serie B - Journée 13 24 nov. 2026 - 14:00 Orogel Stadium-Dino Manuzzi

Le Dino Manuzzi de Cesena accueille Cesena - Ascoli, un match de Serie B entre deux équipes aux parcours différents.

Les joueurs d’Alessandro Diamanti ont retrouvé confiance. Cesena s’est imposé 2-0 sur le terrain de Vérone lors de la dernière journée et compte trois victoires sur ses cinq derniers matches.

Cette série de résultats a remis Cesena sur la bonne voie. Le club occupe désormais la huitième place. Diamanti peut s’appuyer sur une équipe qui a déjà battu Catanzaro et Empoli depuis le début de la saison.

L’Ascoli de Francesco Tomei se présente comme la troisième force du championnat. Le club des Marches est invaincu depuis cinq matches, même si son dernier résultat, un 2-2 contre Vicence, a porté sa série de nuls à trois.

L’attaque d’Ascoli reste l’une des plus prolifiques, notamment grâce à sa victoire 6-1 sur le terrain de Catanzaro. L’équipe de Tomei a inscrit 11 buts lors des cinq dernières journées.

Pour Cesena, c’est l’occasion de confirmer sa victoire à Vérone devant son public. Pour Ascoli, il s’agit d’un test important pour rester dans le haut du classement.

Voici toutes les informations pour suivre le match à la télévision et en streaming.

Informations sur les équipes

Cesena, entraîné par Alessandro Diamanti, n’a pas encore communiqué de composition probable et aucun joueur indisponible ou suspendu n’a été annoncé pour le moment. L’Ascoli de Francesco Tomei n’a pas non plus donné d’indications sur son onze de départ et aucune absence n’est signalée. Des informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Forme du moment

Cesena a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de championnat, avec six buts marqués et cinq encaissés. Son dernier succès, 2-0 à Vérone, est intervenu après une victoire 1-0 contre Catanzaro, tandis que son revers le plus lourd reste la défaite 3-0 face à Modène. Entre-temps, le club a fait match nul 1-1 contre Südtirol et battu Empoli 2-1. Ascoli n’a pas perdu depuis cinq journées, avec deux victoires et trois nuls, 11 buts marqués et quatre encaissés. Son dernier résultat est un 2-2 contre Vicence, précédé d’un 1-1 à Palerme et d’un 0-0 contre Arezzo. Ascoli avait auparavant battu la Sampdoria 2-0 et Catanzaro 6-1 à l’extérieur.

Confrontations directes

Les données disponibles ne font état d’aucune confrontation récente entre Cesena et Ascoli. Il n’est donc pas possible de dresser le bilan de leurs derniers duels.

Classement

Au classement de Serie B, Ascoli occupe la troisième place, tandis que Cesena est huitième. Ce match oppose donc une équipe du haut de tableau à une autre qui cherche à s’en rapprocher.