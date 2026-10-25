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Cesc Fabregas a salué la maturité grandissante de son équipe de Como, qui a surmonté un calendrier éprouvant pour s’imposer 2-0 face à Sassuolo. Après ses exploits historiques sur la scène européenne contre Manchester United, la formation italienne a prouvé que son effectif était assez étoffé pour jouer sur plusieurs tableaux.

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La rotation, clé du succès pour Fabregas

Côme a prolongé sa belle série samedi en signant une troisième victoire consécutive grâce à un succès maîtrisé 2-0 contre Sassuolo. Un doublé de Tasos Douvikas a suffi à empocher les trois points, mais Fabregas a surtout retenu la capacité de son équipe à conserver un niveau d’énergie élevé malgré un calendrier chargé, qui comprenait récemment une affiche de Ligue des champions contre Manchester United.

« Cela dépend. Chaque fois, c’est un peu différent. Aujourd’hui, c’était certainement davantage une question physique : les matches précédents contre Manchester United et la Fiorentina nous avaient coûté de l’énergie », a expliqué Fabregas, cité par TUTTOmercatoWEB. « Venir jouer ici... il fallait arriver avec de l’énergie. Avec des joueurs qui attendaient depuis des semaines ou des mois d’avoir leur chance. Le véritable défi de cette saison, ce sont les matches rapprochés. Si vous regardez, les plus grandes équipes sont en difficulté avec autant de changements. »

L’ancien milieu d’Arsenal et de Chelsea a insisté sur l’importance de voir les joueurs moins utilisés répondre présent lorsqu’on fait appel à eux. « L’équipe adverse, elle, arrive après 8 jours de préparation pour ce match. La victoire vous donne un supplément de force, et c’est encore mieux de gagner de cette manière. Aujourd’hui, Kambwala a joué, Ricci aussi, et Lahdo a fait ses débuts. Pouvoir compter sur tout le monde et recevoir de l’aide jusqu’à la fin de la saison, c’est une bonne chose », a-t-il ajouté.

L’ascension de Tasos Douvikas

L’attaquant grec Douvikas a été la grande vedette du match, et Fabregas a tenu à souligner l’énorme travail qui se cache derrière son efficacité devant le but. L’Espagnol estime que Douvikas possède toutes les qualités nécessaires pour devenir l’un des avant-centres les plus redoutés du championnat s’il poursuit sa progression actuelle.

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« Tasos veut qu’on lui donne des conseils. Il veut toujours discuter, c’est un garçon qui cherche sans cesse à progresser, il marque des buts... Je sais tout le travail qu’il y a derrière. Il progresse d’une manière qui pourrait faire de lui un avant-centre très, très important. Il s’entraîne à fond, c’est un garçon très généreux et, à cet égard, nous sommes très heureux. Au cours de ces trois dernières années, il a été l’une des recrues qui nous ont donné satisfaction », a-t-il souligné.

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Solidité défensive et progrès tactiques

Au-delà de ses prestations offensives, Côme s’est distingué par sa solidité défensive : l’équipe n’a encaissé aucun but malgré une défense entièrement remaniée. Fabregas a noté que son équipe gérait de mieux en mieux les différentes phases d’un match, une aptitude qu’elle a affinée depuis sa soirée difficile contre Manchester United à Old Trafford.

« J’en suis très heureux. Quand une équipe défend bien, c’est toujours mieux que d’attaquer. Nous devons gagner en confiance. Même après Manchester United, il semble que l’équipe gère certains aspects de manière à mieux progresser. Si vous regardez la défense aujourd’hui, c’est la première fois que tous ces joueurs évoluent ensemble. Avec Ricci devant eux, en plus. Nous ne pouvons pas l’oublier, et je ne l’oublie pas. Il y a du travail derrière tout cela. Les joueurs comprennent ce qu’ils peuvent améliorer et essaient de le mettre en pratique », a-t-il expliqué.

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S’adapter au plus haut niveau

Fabregas a également évoqué la nécessité de gérer des joueurs comme Nico Paz, laissé au repos après un calendrier chargé en sélection et sur la scène européenne. L’entraîneur a insisté sur le fait que la rotation était indispensable pour une jeune équipe qui cherche à s’imposer dans les compétitions nationales et continentales.

« Je pense que c’est un grand défi, surtout après la Ligue des champions. Venir ici avec autant de changements et produire cette performance, particulièrement en seconde période. Nous ne leur avons rien laissé, ni la possibilité de jouer ni celle de se créer des occasions. Il y a des moments dans la saison qu’il faut gérer ainsi. C’est un processus d’adaptation, nous sommes très jeunes et, pour moi, la réaction d’aujourd’hui était importante. J’ai beaucoup aimé l’équipe », a conclu Fabregas.