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L’entraîneur de Côme, Cesc Fabregas, a exprimé sa frustration de ne pas avoir réussi à garder sa cage inviolée, malgré la victoire écrasante de son équipe contre Lens (9-1) mercredi soir. Aucun club italien n’avait auparavant inscrit sept buts à l’extérieur dans l’histoire de la Coupe d’Europe ou de la Ligue des champions, avant que les visiteurs de Serie A ne se déchaînent en France.

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Les visiteurs italiens réécrivent l’histoire

La première victoire de Fabregas à l’extérieur en Ligue des champions a été légèrement ternie par un but pour l’honneur encaissé en seconde période, alors que Côme a signé sa sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Après avoir battu le RB Leipzig et Manchester United 4-1 à domicile, de part et d’autre d’une défaite 3-2 sur le terrain du Feyenoord, les visiteurs se sont hissés à la quatrième place du classement malgré les absences de Moise Kean, Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez et Jayden Addai.

Meilleur buteur de la compétition, Tasos Douvikas a inscrit un triplé et a ainsi marqué lors de chacune de ses quatre rencontres européennes. Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina et Matteo Papaccioli, 18 ans, qui faisait ses débuts, ont également trouvé le chemin des filets.

L’entraîneur appelle à l’humilité après le carton

Interrogé par Sky Sport Italia sur cette quatrième place à mi-parcours de la phase de ligue, Fabregas a souri : « C’est aussi notre quatrième match de Ligue des champions de l’histoire, donc quatre est le chiffre clé ici. »

« Je suis heureux, c’est le football et tout a tourné en notre faveur. Les garçons ont bien joué. Maintenant, nous devons préparer un match très important dimanche, le neuvième d’une série entre deux trêves internationales. »

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Appelant son jeune groupe à garder les pieds sur terre après cette prestation historique, l’Espagnol a ajouté : « C’est une soirée merveilleuse pour Côme, pour tous nos supporters et pour beaucoup de garçons ici qui sont au début de leur carrière. Mais ils doivent garder les pieds sur terre, rester humbles, continuer à apprendre et ne pas penser que tout se passera bien à partir de maintenant. »

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« Ils doivent continuer à travailler pour reproduire ces performances. »

Une erreur défensive contrarie l’ancien milieu de terrain

Si presque tous les buts de Côme sont venus de mouvements fluides construits depuis l’arrière et qu’un penalty accordé tôt dans le match contre Maxence Caqueret a été annulé après intervention de la VAR, le club attend toujours son premier match européen sans encaisser de but, après avoir concédé une reprise de volée sur corner à la 65e minute.

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Revenant sur cette seule ombre au tableau, Fabregas a confié : « Je suis en colère à cause du but que nous avons encaissé, car nous avions changé quelque chose dans notre façon de défendre avec les trois remplacements. »

« En plus, il a été marqué par un de mes anciens coéquipiers. J’ai joué avec Ruben Aguilar à Monaco et je lui ai dit que je ne l’avais jamais vu marquer un but comme celui-là auparavant ! C’était franchement un très beau but. »

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Le champion en titre attend Côme ce week-end

Côme doit désormais se reconcentrer sur le championnat avant un déplacement difficile chez l’Inter, tenant du Scudetto, lors de la 11e journée de Serie A dimanche 8 novembre, avant la trêve internationale. Sur la scène continentale, le club reprendra sa campagne en phase de ligue en recevant l’AEK Athènes, puis en se déplaçant chez le Real Betis. Les hommes de Fabregas affronteront ensuite le Paris Saint-Germain avant de se rendre à Barcelone le 27 janvier pour leur dernier match.