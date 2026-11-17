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Le milieu de la Juventus Weston McKennie reconnaît qu’il est naturel de voir des joueurs américains associés à Manchester United après la nomination de Mauricio Pochettino. À la veille du match de Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti, le joueur de 28 ans a estimé que plusieurs de ses compatriotes pourraient rejoindre le club d’Old Trafford.

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Un cadre américain évoque les rumeurs de transfert

McKennie a suscité la curiosité à Turin en refusant d’écarter la possibilité que des joueurs américains retrouvent leur sélectionneur sur le départ en Angleterre. Cadre de l’équipe dirigée par le technicien argentin, le milieu né en 1998 a relevé que la presse associait déjà son nom et ceux de ses compatriotes à Manchester United . Même s’il reste pour l’heure concentré sur la Juventus, le joueur habitué à la Serie A estime que plusieurs de ses talentueux coéquipiers en sélection pourraient être tentés par des retrouvailles.

Le milieu souligne la qualité de ses coéquipiers en sélection

Alors que des membres de la sélection des États-Unis devraient chercher de nouveaux défis au cours des 12 prochains mois, les spéculations sur un intérêt des dirigeants de Manchester United pour des joueurs qu’ils connaissent bien se multiplient.

Interrogé par les médias lors de sa conférence de presse, McKennie a déclaré : « Des joueurs de la sélection américaine à Manchester United ? Je pense qu’évidemment, le temps passé ici par Pochettino lui a permis d’apprécier cette équipe et de voir les qualités qu’elle possède.

« Et oui, je pense que c’est possible. Nous avons beaucoup de joueurs dans cette équipe qui vont probablement changer de club bientôt ou au cours de l’année à venir. Je pense donc que ces rapprochements sont quelque peu inévitables. Mais au bout du compte, on ne sait jamais ce qu’un entraîneur a en tête ni quel type de joueurs il recherche. Je pense tout de même que quelques-uns d’entre nous pourraient être associés à Manchester United, et peut-être que cela se concrétisera... »

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Le sélectionneur sur le départ appelle à se concentrer sur le présent

De son côté, Pochettino se montre prudent alors qu’il s’apprête à achever sa mission en sélection face à Haïti avant de s’envoler pour l’Angleterre . Si le futur entraîneur de Manchester United a salué le groupe qu’il dirige depuis plus de deux ans, il a exhorté ses joueurs à rester concentrés sur le présent.

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Interrogé sur la possibilité de recruter dans sa sélection, Pochettino a déclaré : « Tout bon joueur rêve toujours d’atteindre le plus haut niveau. Pour l’instant, cependant, je pense qu’ils doivent se concentrer sur le présent, sur le match de la sélection et sur leurs clubs actuels.

« Je connais très bien tous les joueurs de cette sélection depuis plus de deux ans maintenant, et ils ont un talent incroyable. Naturellement, à l’avenir, lorsque le moment sera venu, nous étudierons attentivement la possibilité de prendre des décisions et de recruter des joueurs que nous connaissons très bien. »

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La lutte pour le maintien avant le mercato hivernal

Avant d’aborder le mercato de janvier, Pochettino devra disputer un mois et demi de compétition nationale pour éloigner Manchester United de la zone de relégation en Premier League . Ce n’est qu’après avoir stabilisé les résultats sur le terrain que le staff technique évaluera si certains profils correspondent aux besoins du club anglais pour l’hiver. Pour l’heure, McKennie retournera à Turin une fois terminés les matches internationaux de cette semaine.