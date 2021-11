Ces offres qu’a refusées Daniel Alves pour signer au Barça

Dani Alves est de retour à Barcelone cinq ans après l’avoir quitté. L'arrière latéral brésilien a indiqué clairement que la Catalogne était la destination qu’il ne pouvait décliner alors que d’autres options se sont offertes à lui à 38 ans.

Le chevronné défenseur a remporté 23 trophées lors de son précédent passage avec les Blaugrana. Il faisait alors partie d’une équipe emblématique sous la direction de de Pep Guardiola et de Luis Enrique.

Il est revenu dans son ancienne maison afin d’aider le club à renouer avec les jours glorieux. Et il va pouvoir jouer sous les ordres de quelqu’un qu’il connait très bien, en l’occurrence Xavi.

L'article continue ci-dessous

Mi-septembre, après deux saisons passées dans son pays, Alves a vu son contrat résilié à Sao Paulo. Après s’être retrouvé libre, l’international auriverde a pris la décision de retourner en Europe, où il a également représenté Séville, la Juventus et le Paris Saint-Germain.

Daniel Alves ne touchera que 13000 euros par mois au Barça

Son désir de rejouer au Barça était si fort qu’il a aussitôt rejeté deux offres émanant de la Liga MX mexicaine. Et l’une d'entre elles étant un contrat de deux ans qui valait considérablement plus que les conditions convenues en Espagne. Du côté du Camp Nou, il ne va d’ailleurs toucher que 13000 euros par mois.

Alves était catégorique sur le fait que l'argent n'était pas un problème et qu'il serait prêt à accepter un salaire qui correspondrait au modèle commercial instauré en Catalogne et qui consiste désormais à réduire au maximum les coûts. Toutes les parties étant sur la même longueur d’ondes, les représentants d'Alves ont donc pu s’entendre assez vite avec Mateu Alemany et Ramos Planes, les deux bras droits de Joan Laporta. Résultat : il est de nouveau blaugrana, prêt à rendre service à son équipe de cœur.