Un rapport de presse a révélé, ce dimanche, les réactions au sein du Real Madrid après la divulgation officielle des détails de la blessure du Français Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a publié, hier soir samedi, un communiqué officiel au sujet de la blessure de son joueur français Kylian Mbappé.

Le Real a indiqué, sur son site officiel : « À la suite des examens que notre joueur Kylian Mbappé a passés auprès des services médicaux du club, il a été diagnostiqué une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche. »

L'international français sera absent pour une durée comprise entre 10 et 12 jours, période durant laquelle se disputeront les trois matches restants de l'équipe de France, à savoir les deux rencontres face à la Belgique et une face à l'Italie.

Une mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane et son staff, puisque le joueur français est un élément essentiel et incontournable.

D'un autre côté, la direction du Real Madrid semble satisfaite de cette blessure bénigne, car l'attaquant pourra se reposer et se préparer à la reprise des matches, les hommes de José Mourinho ayant un match important à disputer face à Villarreal.

Selon ce qu'a rapporté le journal « AS », les décideurs du Real Madrid étaient très inquiets et s'attendaient à une absence plus longue de leur numéro 10. Il est clair que la direction du club merengue prévoyait son absence pendant plusieurs semaines, et les premières prévisions étaient donc très pessimistes.

Le journal a même évoqué un sentiment de « choc positif » au sein du Real Madrid après ce diagnostic, jugé très favorable.

Il est évident que certains, dans les bureaux du club, étaient sur le point de célébrer. Le Real Madrid affrontera sans aucun doute un calendrier difficile après la trêve internationale, avec cinq matches en quinze jours face à des équipes solides : Villarreal, la Roma, Séville, Leipzig, puis le Clasico face à Barcelone.

José Mourinho sait qu'il aura besoin d'une performance exceptionnelle de Kylian Mbappé, faute de quoi il risque de sombrer dans une véritable crise.