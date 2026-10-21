Partager Suivez GOAL sur Google

L’ancien entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, s’est confié sur l’examen minutieux auquel ses joueurs étaient soumis de la part d’anciennes gloires du club. Le technicien néerlandais a révélé que les critiques constantes de ces consultants de renom agaçaient parfois son groupe lorsqu’il était à la tête de l’équipe à Old Trafford.

Publicité

La pression à Old Trafford

Ten Hag a levé le voile sur les pressions particulières liées au poste d’entraîneur de Manchester United. Le technicien néerlandais a récemment évoqué l’attention considérable que les médias portent régulièrement à son équipe, notamment par l’intermédiaire d’anciennes stars du club qui n’hésitent pas à donner leur avis. Des légendes de Manchester United comme Gary Neville, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Roy Keane et Paul Scholes occupent toujours une place importante dans le paysage médiatique actuel.

Ils interviennent régulièrement comme consultants sur les grandes chaînes de télévision et animent des podcasts indépendants qui rencontrent un grand succès. Ce flot constant d’analyses peut créer un environnement très exigeant pour les joueurs actuels. Ten Hag a reconnu que ces commentaires incessants venus de l’extérieur avaient parfois pesé lourd sur le vestiaire durant son passage à Old Trafford.

Faire face aux commentaires extérieurs

Malgré cette attention intense, Ten Hag a refusé de faire du paysage médiatique l’explication définitive des difficultés de son équipe. Il a assuré avoir personnellement entretenu de très bonnes relations avec ces anciens joueurs influents.

« Je dois dire que j’avais de très bonnes relations avec eux tous, avec Gary Neville, Rio Ferdinand », a déclaré Ten Hag à The Athletic. « J’ai fait de bonnes interviews avec eux deux, donc cela ne m’a pas affecté. Bien sûr, ils ont leurs podcasts, ils ont leurs modèles. »

Publicité Publicité

L’ancien entraîneur de l’Ajax a toutefois reconnu les effets négatifs de ces commentaires permanents sur ses joueurs. Il a ajouté : « Parfois, c’est difficile pour les joueurs. Certains en sont affectés, cela les agace. »

Getty Images

Related Topics

Prochains matchs COM Ligue des Champions 12:45 MUN Regarder

Une situation similaire ailleurs en Europe

Le technicien a rapidement souligné que composer avec des figures historiques du club qui donnent leur avis est un défi courant dans les plus grandes institutions européennes. Il a fait remarquer que les anciens joueurs du Bayern Munich et de l’Ajax agissent de manière très similaire.

« Ce n’est pas différent au Bayern Munich ou à l’Ajax ; ils font la même chose », a expliqué Ten Hag. « Mais ils font partie de l’histoire de United et ils ne savent pas toujours ce qui se passe. Le football évolue. À United, c’est clair : ils ont énormément apporté, obtenu des résultats exceptionnels et remporté des trophées pour le club comme pour eux-mêmes, donc je les respecte. »

Publicité

Quel avenir pour Ten Hag ?

Après son départ d’Old Trafford en octobre 2024, Ten Hag a entraîné le Bayer Leverkusen en 2025. Son passage dans le club allemand n’a toutefois duré que trois matches. Aujourd’hui, l’homme de 56 ans occupe le poste de directeur technique du club néerlandais du FC Twente.