Galatasaray a laissé filer son avance à Lisbonne pour son entrée en Ligue des champions et a finalement dû s’incliner 3-1 sur le terrain du Sporting. Mais c’est surtout l’entrée en jeu de l’ancien international Ilkay Gündogan qui a suscité l’étonnement et les critiques.

Le milieu de terrain de 35 ans est entré en jeu à la 85e minute à la place de Yunus Akgün et devait aider l’équipe de l’entraîneur Okan Buruk à limiter quelque peu les dégâts. Un plan qui s’est toutefois retourné contre eux.

« On connaît les lacunes depuis deux mois et demi et ensuite Ilkay entre en jeu, alors qu’il est inexistant sur le terrain. Certains au centre d’entraînement disent qu’il ne court pas assez vite », a estimé l’ancien international turc Nihat Kahveci.

Les critiques ont également plu après sa deuxième apparition de la saison sur les réseaux sociaux à l’encontre de Gündogan, et de nombreux supporters des Cimbom ont demandé au vétéran de quitter le club, écrivant : « Qu’il parte ! »

Son ancien coéquipier en sélection nationale Leroy Sane a, lui, été titularisé, après s’être récemment soi-disant plaint de son statut au sein de l’équipe. Mais Sane n’a lui aussi que très peu pesé et a été remplacé à la 58e minute par Rafael Leao.