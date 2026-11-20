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Le directeur général de Manchester United, Omar Berrada, s’est exprimé sur la pression intense que subissent actuellement les dirigeants du club, estimant que certaines attaques personnelles à leur encontre sont allées trop loin. Alors que Manchester United se prépare à affronter Liverpool dans un match à fort enjeu qui marquera le début de l’ère Mauricio Pochettino, la direction semble vouloir recentrer l’attention sur le terrain.

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Berrada réagit à l’hostilité autour d’Old Trafford

Manchester United végète à la 18e place de Premier League avec seulement huit points pris lors de ses dix premiers matches, pour une seule victoire et cinq nuls. Ce début de saison désastreux a déclenché une vague de colère parmi les supporters du monde entier.

« Vu notre position, les critiques et l’attention dont nous faisons l’objet sont inévitables », a expliqué Berrada dans un entretien accordé à Sky Sports. « Nous l’acceptons. Certaines critiques sont justifiées, d’autres dépassent les bornes. Nous vivons à l’ère des réseaux sociaux, où certains aiment diffuser des histoires négatives sur le club parce qu’elles suscitent davantage de réactions et alimentent, plus généralement, le bruit et l’agitation autour de lui. Mais nous mettons cela de côté. »

La tension monte parmi les supporters

La frustration dans les tribunes ne se limite pas aux plateformes en ligne. Le directeur sportif Jason Wilcox a été personnellement visé par des chants et des banderoles lors de matches récents, tandis que les appels au départ de Wilcox et de Berrada ont pris une ampleur considérable sur les réseaux sociaux.

Au-delà des dirigeants, la question de la propriété du club continue d’alimenter la contestation : les supporters réclament régulièrement par leurs chants le départ de l’actionnaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe. La colère envers la famille Glazer reste elle aussi vive depuis son rachat du club par effet de levier en 2005, qui a laissé Manchester United avec une dette désormais supérieure à 1 milliard de livres sterling.

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Tous les regards tournés vers l’ère Pochettino

Les propos de Berrada interviennent à quelques jours du moment où Pochettino dirigera son premier match comme entraîneur de Manchester United . L’Argentin sera d’emblée mis à rude épreuve avec un déplacement dimanche à Anfield, chez le grand rival Liverpool.

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Pochettino a été nommé pour succéder à Michael Carrick, qui n’a remporté qu’un seul match de Premier League durant son passage à la tête de l’équipe : une victoire 5-2 contre Ipswich Town le 30 août. La combativité affichée par Manchester United lors de ses dernières sorties n’a pas suffi à sauver le poste de Carrick. Son équipe avait pourtant renversé la Roma en Ligue des champions, remontant un retard de deux buts pour s’imposer 3-2, avant de faire à nouveau preuve de caractère lors de son dernier match avant la trêve internationale : menée deux fois de deux buts, elle avait arraché un nul 4-4 face à Aston Villa.

Un début difficile attend Pochettino à Old Trafford

Pochettino connaîtra des débuts difficiles à Old Trafford , avec une série de matches exigeants qui l’attend. Après le choc de dimanche contre Liverpool, Manchester United se rendra mercredi au Portugal pour affronter le Sporting CP en Ligue des champions. Le club occupe la 17e place du classement de la phase de ligue avec six points en quatre matches. Il recevra ensuite Brentford le 28 novembre, avant un nouveau déplacement, cette fois chez Newcastle United le 2 décembre.