L'Espagnol Lamine Yamal, la star du Barça, a poursuivi sa récolte de distinctions individuelles en étant sacré lauréat du Trophée Kopa du meilleur jeune joueur de moins de 21 ans pour l'année 2026, lors de la cérémonie du Ballon d'Or organisée lundi soir dans la capitale britannique, Londres. Il ajoute ainsi un nouvel exploit à son parcours exceptionnel et confirme sa place parmi les plus grands talents montants du football mondial.

Âgé de 19 ans, Yamal est parvenu à conserver ce trophée pour la troisième année consécutive, devançant un groupe des plus brillants jeunes talents du football européen, dans une performance qui reflète sa progression continue et son influence majeure avec le Barça et la sélection espagnole.

Après avoir reçu son trophée, la star du Barça a exprimé sa joie à l'égard de cet accomplissement, déclarant : « C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de recevoir ce trophée. C'est la troisième année, et je suis extrêmement heureux de continuer à remporter ces récompenses. »

Yamal ne s'est pas contenté de célébrer sa réussite personnelle, puisqu'il a tenu à rendre hommage à son coéquipier du Barça Pau Cubarsí, exprimant son souhait de le voir présent à la cérémonie et affirmant qu'il méritait de remporter le trophée.

Yamal a déclaré : « La première chose que je veux dire, c'est que j'aurais aimé que mon coéquipier Pau Cubarsí soit avec nous ce soir, car je pense que ce trophée aurait dû lui revenir. Il le mérite vraiment, il affiche des niveaux impressionnants depuis longtemps, et j'aurais réellement souhaité qu'il soit le lauréat de ce trophée. »

En conclusion de son discours, Yamal a adressé ses remerciements au Barça et à la sélection espagnole, ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont aidé à atteindre cette étape de sa carrière, insistant sur le fait que ses ambitions ne s'arrêtent pas aux exploits réalisés jusqu'à présent.

Il a précisé : « Je veux remercier mon club, ma sélection nationale et toutes les personnes qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici. Et maintenant, je dois continuer à travailler et à redoubler d'efforts, afin d'essayer de remporter davantage de titres collectifs et de distinctions individuelles comme ce trophée. »

Le sacre de Yamal au Trophée Kopa intervient à la suite d'une saison remarquable avec le Barça et la sélection espagnole, puisqu'il a joué un rôle important dans les succès obtenus par les deux équipes, grâce à son niveau technique et à son influence dans les grands matches.

Sur le plan international, Yamal a contribué au parcours de la sélection espagnole vers le sacre lors de la Coupe du monde 2026, après que la sélection espagnole a dominé son homologue argentine sur le score d'un but à zéro en finale, ajoutant un nouvel exploit mondial au palmarès de ses participations internationales.

Au niveau des clubs, la star du Barça a contribué au sacre de l'équipe en Liga et en Supercoupe d'Espagne au cours de la saison 2025-2026, poursuivant sa présence déterminante avec l'équipe catalane et renforçant son statut de l'un des éléments les plus marquants du projet d'avenir du club.

Avec ce sacre, Yamal ajoute un nouveau trophée à son palmarès individuel, alors qu'il continue de chercher à conjuguer brillance personnelle et conquête de davantage de titres collectifs, avec de grandes aspirations pour poursuivre sa carrière couronnée de succès avec le Barça et la sélection espagnole.











