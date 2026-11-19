Comment regarder Cercle Bruges - Westerlo avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

First Division A - Journée 12 20 nov. 2026 - 14:45 Jan Breydel Stadion

Le Cercle Bruges reçoit Westerlo au stade Jan-Breydel, à Bruges, pour un match de Division 1A entre une équipe qui remonte au classement et une autre qui cherche à mettre fin à une période difficile.

Le Cercle de Pedro Caixinha a trouvé un certain élan ces dernières semaines, remportant deux de ses trois derniers matches de championnat pour se hisser à une place plus confortable au classement. Jouer dans son stade lui offre un cadre familier sur lequel s’appuyer.

Westerlo arrive à Bruges sous la direction d’Issame Charai avec le poids de deux défaites consécutives en championnat. La défaite 5-1 contre Charleroi lors de sa dernière sortie a été difficile à encaisser, et l’équipe devra réagir rapidement à l’extérieur.

Les confrontations directes ajoutent un élément intéressant. Le Cercle a remporté le dernier duel entre les deux équipes, s’imposant 2-0 sur le terrain de Westerlo en janvier 2026, et cherchera à confirmer ce résultat à domicile.

Le Cercle occupant la 16e place du classement et Westerlo la 9e, les enjeux diffèrent pour les deux équipes. Les points sont indispensables aux hôtes. Pour les visiteurs, une victoire pourrait consolider leur place en milieu de tableau.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de Division 1A, notamment l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des équipes et leur forme récente.

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