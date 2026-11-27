Comment regarder Cercle Bruges - KV Malines avec un VPN

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. Optez pour un fournisseur de services VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez à son site web ou ouvrez son application officielle de streaming.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

First Division A - Journée 13 28 nov. 2026 - 12:15 Jan Breydel Stadion

Le Cercle Bruges reçoit le KV Malines au stade Jan-Breydel, à Bruges, pour une rencontre de Division 1A entre deux clubs de la seconde moitié du classement.

L’équipe de Pedro Caixinha arrive en bonne forme en championnat. Le Cercle a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont le plus récent face à Westerlo (1-0).

Sa seule défaite sur cette série a été lourde : l’Union Saint-Gilloise s’est imposée 5-2 le 25 octobre. Depuis, le Cercle a battu le Royal Antwerp, la RAAL La Louvière et Westerlo.

Le Malines de Frederik Vanderbiest traverse une période plus difficile. Il a perdu son dernier match 5-1 contre le Club Bruges, après une défaite 2-0 face à l’OH Louvain.

Avant ces deux revers, Malines s’était imposé à Genk et à Courtrai. Ses résultats récents sont donc contrastés. Le club occupe la 16e place, deux rangs derrière son hôte.

Les confrontations récentes entre les deux équipes ont été animées. Malines a remporté la dernière 3-2 sur ce terrain en décembre dernier. Voici comment suivre le match.

Les informations officielles concernant la diffusion de Cercle Bruges - KV Malines ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées une fois les diffuseurs confirmés.

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