Cercle Bruges - Club Bruges : Diffusion TV, streaming et compos probables

Un derby de Bruges est au programme ce dimanche de la 26e journée du championnat de Belgique. L’opposition s’annonce électrique.

Cela fait bien longtemps que le derby de Bruges n’avait pas opposé deux équipes figurant dans le Top 5 de la Jupiler Pro League. Ça sera le cas ce dimanche lorsque le Club Bruges (3e) « accueillera » Cercle Bruges (5e) dans leur stade commun de Jan Breydel Stadion.

Le Cercle veut exister à Bruges

Habituellement, le club Bruges est habitué à voir son voisin de haut en le considérant comme un petit. Cela s’est notamment vérifié ces dernières années à travers les provocations faites par le Néerlandais Noa Lang, aujourd’hui au PSV Eindhoven. Mais, cette fois, le club aux 18 titres de champion de Belgique est bien obligé d’accorder de l’importance à cette bataille régionale.

Le Cercle se présente à ce match avec des ambitions. Et elles sont légitimes. L’autre club de Bruges, à ne pas appeler « club » d’ailleurs afin de ne pas faire honneur au voisin, a des atouts à faire valoir. A commencer par le meilleur buteur du championnat, le Togolas Kevin Denkey. Il veut signer un grand coup lors de cette opposition. Et il en a clairement les moyens. Après tout, depuis l’entame de la saison, il totalise le même nombre de victoires que son ennemi juré.

Le décor est donc planté pour cette rencontre de la 26e journée du championnat belge. Et à l’issue de cette confrontation on sera fixé sur les prétentions de chacune de ses formations. Pourront-ils conjointement viser les playoffs ou est-ce que – et comme ça a souvent été le cas par le passé – le Cercle va rentrer dans le rang pour laisser la voie libre à son prestigieux voisin.

Horaire et lieu du match

Dimanche 18 février, à 13h30 (heure belge)

Jan Breydel Stadion (Bruges)

Cercle Bruges – Club Bruges

Les compos probables de Cercle Bruges - Club Bruges

Cercle Bruges : Warleson ; Daland, Popovic, Utkus, Somers, Miangue ; L. Lopes, A. Minda, Vander Bruggen, Lemaréchal ; Denkey.

Club Bruges : Mignolet ; De Cuyper, Spileers, Mechele, Meijer ; C. Nielsen, Balanta, Nusa ; Olsen, Ferran Jutgla, Skoras.

Sur quelle chaine suivre le match Cercle Bruges - Club Bruges ?

La rencontre entre le Cercle Bruges et le club Bruges sera à suivre ce dimanche à partir de 13h30 sur la chaine Eleven DAZN. Il vous sera aussi possible de visionner le match sur streaming, via la plateforme dédiée du groupe. En France, c’est aussi le groupe DAZN qui retransmet la rencontre.