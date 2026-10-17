Ricardo de Burgos, l'arbitre de la rencontre entre le Barça et le Real Betis en Liga, a provoqué une vive polémique en raison de ses décisions tout au long du match.

Barcelone s'est déplacé ce samedi sur la pelouse du Benito Villamarín pour y affronter le Real Betis, lors de la neuvième journée du championnat d'Espagne.

À la 43e minute de jeu, le milieu de terrain argentin Giovani Lo Celso a inscrit le deuxième but du Real Betis, d'une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface que le gardien Joan Garcia n'a pas réussi à détourner.

Mais De Burgos a décidé d'annuler le but après avoir eu recours à l'assistance vidéo, estimant que le ballon avait touché la main d'un joueur du Real Betis au milieu du terrain, avant de parvenir à Lo Celso, auteur du but.

Cette décision a suscité les protestations des joueurs du Real Betis et de leur entraîneur chilien Manuel Pellegrini, d'autant que la main s'était produite au milieu du terrain, bien avant que le ballon n'arrive à Lo Celso et que le but ne soit marqué.

La séquence a rappelé l'épisode arbitral controversé du match entre l'Égypte et l'Argentine, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui s'était achevé sur une victoire de l'Albiceleste 3-2.

Lors de cette rencontre disputée il y a une centaine de jours, le 7 juillet dernier plus précisément, l'Égypte menait sur le score d'un but à zéro avant que Mostafa Zico n'ajoute le deuxième but, sur une offrande de Mohamed Salah.

Mais l'arbitre français François Letexier avait décidé d'annuler le but après recours à l'assistance vidéo, en raison d'une faute commise en début d'action sur Marwan Attia, milieu de terrain de la sélection égyptienne.

Cette décision avait provoqué une immense colère chez les joueurs égyptiens et leur sélectionneur Hossam Hassan, qui considéraient que la faute s'était produite au début de l'action et qu'il n'était donc pas possible d'y revenir après l'inscription du but.

La plateforme « Archivo VAR » a toutefois tranché ce débat, dans son analyse arbitrale du but annulé du Real Betis face au Barça.

La plateforme a confirmé que, tant qu'il n'y a pas eu de changement dans la possession du ballon, l'action reste la même et peut donc être revue, avec annulation du but en cas de faute commise au début de celle-ci.