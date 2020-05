Celtic - Neil Lennon, entraîneur du club : "Ce titre est totalement mérité"

L'entraîneur du Celtic, champion d'Ecosse suite à l'arrêt de la saison 2019-20, estime que ce titre ne souffre d'aucune contestation possible.

Lundi, le Celtic a été déclaré champion de Premiership pour la saison 2019-2020, la SPFL ayant décidé de mettre fin au championnat écossais en raison de la pandémie de coronavirus. La grande majorité des équipes de première division avaient disputé 30 matches avant que le football ne soit interrompu. Avec 13 points d'avance sur les Rangers, éternels rivaux du Old Firm, le Celtic est ainsi sacré champion pour la neuvième année consécutive.

"En tant qu'équipe, mes joueurs ont été magnifiques"

Un titre amplement "mérité" pour Neil Lennon, l'entraîneur du club. "Nous avons gagné 26 de nos 30 matches, nous avons marqué 89 buts, nous avons été dominateurs tout au long de la saison. Nous étions tellement constants, nous avons joué un football brillant. En tant qu'équipe, mes joueurs ont été magnifiques", a rappelé le technicien, ce mardi, sur la BBC. La veille, Murdoch MacLennan, président de la Ligue, avait félicité le Celtic pour son titre et justifié l'arrêt de la saison

"Tout d'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter officiellement le Celtic pour sa victoire en Ladbrokes cette saison, et aussi pour compatir sincèrement avec Hearts pour sa relégation. Nous aurions tous préféré voir la saison de championnat se dérouler sur les terrains, dans les stades et devant les supporters. Ce n'est pas de cette manière que toute personne impliquée dans le football écossais aurait voulu conclure la saison de championnat mais, étant donné les circonstances graves et sans précédent auxquelles nous sommes confrontés, le conseil d'administration a convenu que c'est la seule manière pratique de progresser".