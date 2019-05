Celtic - Neil Lennon confirmé au poste d'entraîneur

Auteur d'un triplé avec le Celtic cette saison, Neil Lennon va rester du côté de Parkhead, l'accent étant mis sur la continuité pour le club écossais.

Le a confirmé la nommination de Neil Lennon au poste d'entraîneur, ce dernier ayant signé un contrat de 12 mois. L'ancien joueur des Hoops, qui compte 304 apparitions sous le maillot du club écossais, restera donc le coach du champion d'Ecosse la saison prochaine.

Il était revenu à Parkhead après le départ de Brendan Rodgers pour Leicester en février dernier. Depuis son arrivée, l'équipe a remporté le titre de champion d'Ecosse ainsi que le coupe nationale, réalisant un nouveau triplé historique.

Lennon s'est dit ravi de rester à son poste actuel, comme il l'a fait savoir sur le site officiel du club : "C'est un grand honneur d'être nommé entraîneur du Celtic une nouvelle fois. J'ai toujours rêvé de revenir dans ce rôle de façon permanente et je suis absolument ravi de faire à nouveau partie de l'un des plus grands et des meilleurs clubs du monde."

"Une institution qui signifie beaucoup pour moi et qui a toujours tenu une grande place dans ma vie. Quand on m'a demandé de prendre la place en février, j'ai senti que c'était mon devoir de le faire. Le Celtic sera toujours mon club et je voulais aider à finir le travail qui avait été entamé."

"J'étais ravi de la façon dont les joueurs se sont consacrés à leurs tâches pour parvenir à un nouveau succès historique, qui a peu de chances d'être réédité. J'étais aussi ravi de recevoir un tel soutien de nos supporters, quelque chose dont je serai toujours reconnaissant."