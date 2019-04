Celtic - La légende Billy McNeill décède à 79 ans

C'est une légende du football britannique qui s'est éteinte dans la nuit de lundi à mardi. Billy McNeill était le capitaine de l'équipe du qui a remporté la Coupe des clubs champions en 1967 contre l' (2-1). Il reste ainsi le premier Britannique de l'histoire à avoir soulevé la C1. Il compte également neuf titres de Champion d'Ecosse avec le club.

L'ancien international écossais (30 sélections) a également entraîné , et Hibernians durant sa carrière. Mais le club de sa vie reste le Celtic Glasgow, où il est arrivé à l'âge de 17 ans pour jouer 822 matches et remporter 31 trophées.

"La famille Celtic pleure la mort de Billy McNeill, le plus grand capitaine de l'histoire du club et l'une des meilleures personnes à avoir joué et entraîné les Hoops, décédé à l'âge de 79 ans", a tweeté le club.

