Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue Europa
team-logoCeltic
Celtic Park
team-logoBesiktas
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! myCANAL
Avec le concours de

Celtic Glasgow contre Beşiktaş : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Celtic vs Besiktas
Celtic
Besiktas
Ligue Europa

En Ligue Europa, le Celtic Glasgow affronte Beşiktaş. Mais sur quelle chaîne et en streaming peut-on suivre le match en direct aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FranceCANAL+ Live
BelgiquePlay Sports
SuisseBlue Sport
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieTOD TV
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application officielle de streaming de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

La Ligue Europa à la télévision

Diffuseur de la Ligue Europa
Canal+

Canal+

✅ Diffuse l'intégralité des rencontres en direct

✅ Multiplex exclusif sur les canaux dédiés

✅ Accessible instantanément via l'application myCANAL

Prix mensuel dès29,99 €

Celtic Glasgow - Beşiktaş : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Europa - Journée 4
Celtic Park

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé au Celtic Glasgow et à Beşiktaş ?

Le Celtic aborde ce match avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 0-2 contre Falkirk. Auparavant, il avait fait match nul 2-2 contre Dundee United et gagné 2-1 sur le terrain d’Hibernian. Au total, le Celtic a inscrit onze buts et en a encaissé sept au cours de ces cinq rencontres.

Beşiktaş affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Stambouliotes ont récemment fait match nul 2-2 contre Kasımpaşa. En Ligue Europa, Beşiktaş a pris des points contre Crystal Palace (2-2) et Hoffenheim (victoire 2-3 à l’extérieur). Sur ces cinq rencontres, l’équipe a marqué neuf buts et en a encaissé neuf.

CEL

CEL - Forme

HEA
V7-1
CEL
D1-2
HIB
V1-2
DUU
N2-2
FAL
D2-0
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BJK

BJK - Forme

TSG
V2-3
TRS
D2-0
CRY
N2-2
IBS
V2-0
KAS
N2-2
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Celtic Glasgow - Beşiktaş : compositions

Celtic vs Besiktas compositions

4-2-3-1
Celtic crest
Celtic
CEL
Formation
Besiktas crest
Besiktas
BJK
4-3-3
S. JohnstoneS. JohnstoneK. TierneyK. TierneyL. ScalesL. ScalesC. Carter-VickersC. Carter-VickersJ. LotombaJ. LotombaB. NygrenB. NygrenS. TounektiS. TounektiJ. ForrestJ. ForrestM. BaurM. BaurC. McGregorC. McGregorK. HoeghK. HoeghA. NuebelA. NuebelE. AgbadouE. AgbadouE. TopcuE. TopcuK. OuattaraK. OuattaraA. MurilloA. MurilloJ. OlaitanJ. OlaitanS. OzcanS. OzcanL. TrossardL. TrossardE. PokuE. PokuH. OhH. OhV. CernyV. Cerny
Besiktas crest
Besiktas
BJK
4-2-3-1
Celtic

Onze de départ

Besiktas

Remplaçants

Entraineur

  • Martin O´Neill
  • V. Italiano

Celtic Glasgow - Beşiktaş : forme

CEL

CEL - Forme

HEA
V7-1
CEL
D1-2
HIB
V1-2
DUU
N2-2
FAL
D2-0
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BJK

BJK - Forme

TSG
V2-3
TRS
D2-0
CRY
N2-2
IBS
V2-0
KAS
N2-2
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Celtic Glasgow - Beşiktaş : bilan des confrontations directes

Celtic Glasgow - Beşiktaş : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
V
V
V
V
2
BournemouthBournemouthBOU
4400102+812
V
V
V
V
3
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
LevskiLevskiLES
421143+17
V
V
N
D
11
NEC NimégueNEC NimégueNEC
421189-17
V
V
N
D
12
LyonLyonOL
421167-17
N
D
V
V
13
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
14
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
V
V
D
D
15
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
16
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
D
D
V
V
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
N
V
N
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412196+35
N
N
D
V
19
Sparta PragueSparta PragueSPP
411265+14
D
D
N
V
20
HoffenheimHoffenheimTSG
41126604
N
V
D
D
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
22
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
23
SalzburgSalzburgSAL
411238-54
D
N
D
V
24
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
25
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
26
Milan ACMilan ACMIL
410347-33
D
D
V
D
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
D
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
N
D
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google