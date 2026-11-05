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La Ligue Europa à la télévision

Celtic Glasgow - Beşiktaş : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 Celtic Park

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé au Celtic Glasgow et à Beşiktaş ?

Le Celtic aborde ce match avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 0-2 contre Falkirk. Auparavant, il avait fait match nul 2-2 contre Dundee United et gagné 2-1 sur le terrain d’Hibernian. Au total, le Celtic a inscrit onze buts et en a encaissé sept au cours de ces cinq rencontres.

Beşiktaş affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Stambouliotes ont récemment fait match nul 2-2 contre Kasımpaşa. En Ligue Europa, Beşiktaş a pris des points contre Crystal Palace (2-2) et Hoffenheim (victoire 2-3 à l’extérieur). Sur ces cinq rencontres, l’équipe a marqué neuf buts et en a encaissé neuf.

Celtic Glasgow - Beşiktaş : compositions

Celtic Glasgow - Beşiktaş : forme

Celtic Glasgow - Beşiktaş : bilan des confrontations directes

Celtic Glasgow - Beşiktaş : les classements