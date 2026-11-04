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Celta Vigo - Royale Union Saint-Gilloise : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 Abanca Balaidos

Le match entre le Celta Vigo et la Royale Union Saint-Gilloise débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Celta Vigo - Royale Union Saint-Gilloise en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé au Celta Vigo et à la Royale Union Saint-Gilloise ?

Le Celta Vigo aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-0 contre le Rayo Vallecano en Liga. Auparavant, il s’était imposé 1-2 sur le terrain du Celtic Glasgow en Ligue Europa. Sur ces cinq matches, le Celta a inscrit sept buts et en a encaissé six.

La Royale Union Saint-Gilloise affiche une forme nettement meilleure : quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe a signé son dernier succès en s’imposant 1-2 sur le terrain du KVRS Waasland-SK Beveren en Jupiler League. Sa victoire 4-0 contre le Hapoel Beer Sheva en Ligue Europa a été particulièrement impressionnante. Sur cette période, l’Union a inscrit 13 buts et n’en a encaissé que trois.

Celta Vigo - Royale Union Saint-Gilloise : compositions d’équipe

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Celta Vigo - Royale Union Saint-Gilloise : bilan des confrontations directes

Celta Vigo - Royale Union Saint-Gilloise : les classements