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Celta Vigo - Royale Union Saint-Gilloise : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Celta Vigo vs Union St.Gilloise
Celta Vigo
Union St.Gilloise
Ligue Europa

En Ligue Europa, le Celta Vigo affronte la Royale Union Saint-Gilloise. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Celta Vigo - Royale Union Saint-Gilloise : heure du coup d’envoi

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Ligue Europa - Journée 4
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Le match entre le Celta Vigo et la Royale Union Saint-Gilloise débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Celta Vigo - Royale Union Saint-Gilloise en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé au Celta Vigo et à la Royale Union Saint-Gilloise ?

Le Celta Vigo aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-0 contre le Rayo Vallecano en Liga. Auparavant, il s’était imposé 1-2 sur le terrain du Celtic Glasgow en Ligue Europa. Sur ces cinq matches, le Celta a inscrit sept buts et en a encaissé six.

La Royale Union Saint-Gilloise affiche une forme nettement meilleure : quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe a signé son dernier succès en s’imposant 1-2 sur le terrain du KVRS Waasland-SK Beveren en Jupiler League. Sa victoire 4-0 contre le Hapoel Beer Sheva en Ligue Europa a été particulièrement impressionnante. Sur cette période, l’Union a inscrit 13 buts et n’en a encaissé que trois.

CEL

CEL - Forme

JUV
D1-2
ALA
V2-1
CEL
V1-2
BET
N0-0
RAY
D3-0
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
GIL

GIL - Forme

RSO
N1-1
NIJ
V3-0
HBS
V4-0
CER
V5-2
BEV
V1-2
But marqué (encaissé)
15/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Celta Vigo - Royale Union Saint-Gilloise : compositions d’équipe

Celta Vigo vs Union St.Gilloise Équipes probables

Entraineur

  • C. Giraldez

Celta Vigo - Royale Union Saint-Gilloise : forme actuelle

CEL

CEL - Forme

JUV
D1-2
ALA
V2-1
CEL
V1-2
BET
N0-0
RAY
D3-0
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
GIL

GIL - Forme

RSO
N1-1
NIJ
V3-0
HBS
V4-0
CER
V5-2
BEV
V1-2
But marqué (encaissé)
15/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Celta Vigo - Royale Union Saint-Gilloise : bilan des confrontations directes

Celta Vigo - Royale Union Saint-Gilloise : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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