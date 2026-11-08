Comment regarder Celta Vigo - Levante avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

LaLiga - Journée 12 8 nov. 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Le Celta Vigo reçoit Levante à l’Abanca Balaídos, à Vigo, le dimanche 8 novembre, pour un match de Liga qui revêt une réelle importance pour les deux clubs, situés à des extrémités opposées du classement.

L’équipe de Claudio Giraldez occupe la 12e place de Liga et cherchera à mettre fin à une série de deux défaites consécutives. Le revers 3-0 à domicile contre le Rayo Vallecano le week-end dernier a suivi une élimination en Ligue Europa face à l’Union Saint-Gilloise. Le Celta doit désormais rattraper son retard en championnat comme sur la scène continentale.

Levante arrive dans une situation plus difficile encore. L’équipe de Luis Castro est 18e du classement et a perdu ses deux derniers matches de Liga, encaissant sept buts au total. Après une série qui avait laissé entrevoir de belles promesses, avec notamment une victoire 3-1 contre l’Athletic Bilbao, la dynamique s’est inversée. Le déplacement à Vigo n’a rien de rassurant.

L’historique des confrontations ajoute de l’intérêt à cette rencontre. Levante a remporté le dernier duel 2-3 à Balaídos en mai 2026, un résultat qui donnera confiance à l’effectif de Castro malgré ses difficultés actuelles. Le Celta voudra réaffirmer son avantage à domicile.

Alors qu’une lutte pour le maintien se dessine en bas du classement et que le Celta a besoin de points pour s’éloigner de la zone dangereuse, ce match semble être de ceux qu’aucune des deux équipes ne peut se permettre de perdre. Voici tout ce qu’il faut savoir pour le regarder en direct.

Les chaînes de télévision et les options de streaming pour Celta Vigo - Levante sont indiquées ci-dessous. Si vous voyagez à l’étranger ou rencontrez des restrictions géographiques, un service VPN tel qu’ExpressVPN peut vous aider à accéder à votre plateforme de streaming habituelle où que vous soyez.

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