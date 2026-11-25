Comment regarder Celta Vigo - AFC Bournemouth avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 12:45 Abanca Balaidos

Le Celta Vigo reçoit l’AFC Bournemouth à l’Abanca Balaidos, à Vigo, pour un match de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Les deux équipes abordent cette rencontre dans des situations très différentes. Le Celta occupe la 27e place du classement, tandis que Bournemouth est deuxième.

L’équipe de Claudio Giraldez s’est inclinée 2-1 face au Real Madrid en Liga samedi. Ce résultat prolonge une période difficile, marquée par trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Cette série compte toutefois un net point positif : le Celta s’est imposé 5-0 à l’extérieur face à Salamanca en Coupe du Roi le 13 novembre.

Le Bournemouth de Marco Rose affiche une bien meilleure régularité. Il a battu Nottingham Forest 2-0 en Premier League samedi, signant ainsi une cinquième victoire consécutive, toutes compétitions confondues.

Cette série comprend un succès 3-1 sur le terrain du Sparta Prague dans cette compétition et une victoire 3-0 contre Aston Villa en Coupe de la Ligue anglaise. Bournemouth n’a encaissé que deux buts lors de ces cinq rencontres.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce match, de l’heure du coup d’envoi aux actualités des équipes et à leur forme du moment.

Les informations officielles de diffusion pour Celta Vigo - Bournemouth ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées dès leur confirmation.

Actualités des équipes et effectifs