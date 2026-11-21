Comment regarder Celta Fortuna - Real Valladolid avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga 2 - Journée 15 22 nov. 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Le Celta Fortuna reçoit le Real Valladolid à l’Abanca Balaidos de Vigo pour un match de Segunda División entre une équipe réserve en difficulté et une formation qui a récemment trouvé de l’élan.

Le Celta Fortuna de Fredi Alvarez occupe la 17e place du classement et traverse une mauvaise passe, avec trois défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. Il reste sur une défaite 1-0 contre Albacete et a encaissé beaucoup de buts ces derniers temps.

Le Real Valladolid arrive en meilleure forme et occupe la 12e place de Segunda División. L’équipe de Fran Escriba a remporté deux matches de championnat consécutifs contre le Sporting Gijon et Leganes avant de s’incliner 0-1 face à Castellon lors de sa dernière sortie.

Valladolid a montré qu’il pouvait marquer à l’extérieur, avec deux buts sur le terrain du Sporting Gijon puis trois à Leganes lors de deux victoires consécutives en déplacement. Cette efficacité offensive lui donnera confiance avant de se rendre à Vigo.

Le bilan du Celta Fortuna à domicile n’a rien de rassurant. Une défaite 5-1 contre Girona sur cette pelouse plus tôt dans la saison a mis en évidence les faiblesses défensives qu’Alvarez n’a pas encore corrigées.

Le classement et la forme récente donnent tous deux l’avantage à Valladolid, même si les équipes réserves peuvent obtenir des résultats imprévisibles devant leur public.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de Segunda División en direct.

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