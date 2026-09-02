La Saudi Pro League a été le théâtre d'une rare curiosité lors de l'actuel mercato estival, après que l'un de ses clubs est parvenu à réunir le duo Messi et Kanté.

Lionel Messi et N'Golo Kanté figurent parmi les plus grandes stars du football mondial, mais ils ne jouent pas en championnat saoudien : « la Pulga » évolue avec l'Inter Miami aux États-Unis, tandis que la star française porte le maillot de Fenerbahçe en Turquie.

Bien que les deux stars mondiales se trouvent sur deux continents différents, éloignés de l'Arabie saoudite, le club d'Al-Ettifaq a réussi à réunir leurs noms en Saudi Pro League.

Le club d'Al-Ettifaq avait annoncé, le 14 août dernier, la signature de l'ailier français Ryan Messi, en provenance de Strasbourg, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison en cours.

Le joueur de 19 ans avait été prêté à Neom lors de la seconde moitié de la saison passée, disputant 13 matches avec le club, au cours desquels il a inscrit un seul but et délivré une passe décisive.

Bien que l'ailier français ne soit pas encore devenu une star, Al-Ettifaq a exploité son nom de la meilleure manière possible, en publiant une vidéo pour annoncer sa venue, via son compte officiel sur le site « X », l'accompagnant de la phrase : « Messi est à l'Ettifaq ».

Cette annonce a suscité une polémique, après que le club saoudien a passé sous silence le prénom du joueur, ce qu'il a réitéré, dimanche dernier, lors de l'annonce de la signature du milieu de terrain ivoirien Abdallah Kanté.

Al-Ettifaq a publié une vidéo, via son compte officiel sur le site « X », pour annoncer la transaction, l'accompagnant de la phrase : « Kanté est à l'Ettifaq », faisant également l'impasse sur le prénom.

Kanté le jeune est un milieu de terrain ivoirien âgé de 21 ans, qu'Al-Ettifaq a recruté auprès de Middlesbrough en Angleterre pour 5 millions d'euros, selon des rapports de presse.

Al-Ettifaq espère que Ryan Messi et Abdallah Kanté auront leur part de la réputation associée à leur nom, et qu'ils aideront l'équipe à améliorer ses résultats au cours de la nouvelle saison, après avoir perdu deux matches lors des 4 premières journées, pour chuter à la neuvième place avec 6 points.