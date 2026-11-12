« Cela résume la situation du club » : un étrange climat s'empare des joueurs de Manchester United après le limogeage de Carrick

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Un rapport de presse anglais a révélé, ce jeudi, la réaction des joueurs de Manchester United après avoir appris la décision de limoger l'entraîneur, Michael Carrick.

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Manchester United a annoncé, ce jeudi, le départ de Michael Carrick de son poste d'entraîneur de l'équipe, après le début décevant des Red Devils cette saison et leur présence dans la zone de relégation, affirmant sa volonté de nommer un nouvel entraîneur permanent dans les plus brefs délais, au milieu de rumeurs faisant état d'un accord avec l'Argentin Mauricio Pochettino.

Manchester United a déclaré, dans un communiqué officiel, être parvenu à la décision difficile d'opérer un changement au niveau de la direction technique, faute de résultats à la hauteur de ses ambitions.

Selon le journal « The Sun », les joueurs de Manchester United ont été déconcertés et surpris par la position du club à l'égard de l'entraîneur Michael Carrick, une source ayant déclaré : « Personne n'a dit un seul mot. »

Carrick, qui doit être remplacé par Mauricio Pochettino, a dirigé l'entraînement comme d'habitude hier mercredi, accompagné de son staff technique.

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L'équipe souffrait d'un manque de joueurs en raison de l'absence de plusieurs d'entre eux, partis rejoindre leurs sélections nationales, mais l'entraînement s'est déroulé comme à l'accoutumée.

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Une source a déclaré au journal : « Beaucoup de joueurs sont absents, mais ceux qui étaient présents ont continué à jouer comme d'habitude. C'est étrange. Personne n'a dit un seul mot, malgré tout le bruit et les spéculations. »

Et de poursuivre : « Les joueurs sont aussi perplexes que n'importe qui d'autre quant à ce qui se passe. Cela résume la situation de Manchester United à l'heure actuelle et la manière dont le club est géré. »

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Carrick a été officiellement démis de ses fonctions ce jeudi, après que le propriétaire Avram Glazer a approuvé la décision et donné son feu vert pour présenter une offre officielle à Pochettino, le sélectionneur de l'équipe américaine.

Carrick a été aperçu au centre d'entraînement de United à Carrington peu avant 8 heures du matin, mais il est reparti seulement deux heures plus tard, après un entretien en tête-à-tête avec les responsables de United.

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C'était là la fin d'une longue saga qui a vu Carrick diriger plusieurs séances d'entraînement alors que les choses étaient évidentes.

Le contrat de Pochettino, ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea, qui court sur quatre ans et qu'il a signé avec les États-Unis cet été, comporte une clause libératoire d'une valeur de 7,4 millions de livres sterling.

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Une facture exorbitante pour les changements d'entraîneurs

La facture des indemnités de Manchester United pour la nomination et le licenciement d'entraîneurs et de directeurs sportifs a dépassé les 100 millions de livres sterling depuis la retraite de Sir Alex Ferguson, dans le cas où Mauricio Pochettino remplacerait Michael Carrick.

Le recrutement de Pochettino et le licenciement de Carrick devraient, selon toute vraisemblance, porter la facture des indemnités versées par Manchester United au cours des 13 dernières années, depuis le départ de Ferguson, à un peu plus de 108 millions de livres sterling, comme l'a rapporté le journal britannique The Telegraph.

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Le journal a souligné qu'il s'agit d'une somme colossale pour un club qui s'est séparé de 322 employés au cours des deux dernières années afin de réduire ses coûts, sachant que Manchester United a subi des pertes s'élevant à 444 millions de livres sterling au cours des sept dernières saisons.