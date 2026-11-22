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Le traitement réservé à Jamal Musiala par les dirigeants du Bayern Munich continue de faire des vagues. L’ancien joueur de Bundesliga Maik Franz les a vivement critiqués. Stefan Effenberg lui a donné raison, et même Rio Ferdinand s’en étonne.

L’ancien défenseur, passé notamment par l’Eintracht Francfort et le Hertha BSC, a qualifié de « minable » le débat sur Musiala lancé par les dirigeants du Bayern dans l’émission « Doppelpass » de Sport1. Pour Franz, leur façon de procéder « ressemble déjà à du harcèlement ».

Le débat sur Musiala trouve son origine dans les déclarations du patron du Bayern Uli Hoeneß dans l’émission « Sonntags-Stammtisch » de la BR. Le président du directoire Jan-Christian Dreesen a ensuite renchéri dans l’Abendzeitung, avant que le membre du directoire Karl-Heinz Rummenigge ne tienne des propos encore plus durs vendredi soir sur Sky, après le match nul 1-1 contre le FC Cologne . « S’il ne redevient pas le Jamal d’avant, il faudra que nous discutions avec sa famille, avec le joueur et surtout avec son agence, car ces sommes ne seront alors, sauf votre respect, plus justifiables », a-t-il déclaré. Samedi, même le syndicat des joueurs FIFPRO a condamné cette attaque frontale en des termes sévères dans une lettre ouverte.

Musiala avait prolongé son contrat en février 2025 jusqu’en 2030, devenant ainsi l’un des joueurs les mieux payés à Munich. L’international toucherait 25 millions d’euros par an. Peu après, il a subi une terrible blessure lors de la Coupe du monde des clubs, qui l’a contraint à plusieurs mois d’absence. Puis il s’est effondré lors de deux matches amicaux pendant la préparation de la saison actuelle. Il a ensuite annoncé qu’on lui avait diagnostiqué un trouble fonctionnel neurologique accompagné d’absences, une forme de crises épileptiques .

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Le président Herbert Hainer a fermement rejeté samedi l’hypothèse selon laquelle l’entourage de Musiala aurait pu être au courant de sa maladie avant la prolongation . La Süddeutsche Zeitung affirme en revanche avoir appris qu’un accord verbal aurait été conclu cet été entre les conseillers de Musiala et le club pour adapter son contrat s’il ne parvenait pas à retrouver son niveau d’avant .

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« Mia san Money » : Maik Franz fait un parallèle sensible avec Deisler

Pour Franz, discuter aujourd’hui d’une baisse de salaire compte tenu des épreuves déjà traversées par Musiala est inacceptable. « On ne parle plus de Mia san Mia, mais de Mia san Money », a-t-il lancé, avant d’ajouter : « Nous parlons toujours d’un être humain. Ce sont trois des personnes les plus puissantes du football allemand, et elles l’exposent publiquement pour le passer au crible. (...) Il y a 20 ans, nous avons eu le cas Sebastian Deisler. »

Deisler était autrefois considéré comme le talent du siècle en Allemagne. Il a mis fin à sa carrière en janvier 2007, à 27 ans, en raison d’une dépression résultant de graves blessures au genou et de l’énorme pression du football professionnel.

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L’ancien capitaine du Bayern Stefan Effenberg, également invité de « Doppelpass », a donné raison à Franz : « Le principe, c’est qu’un joueur blessé, il faut l’accompagner et le protéger publiquement. Ces déclarations du Bayern étaient catastrophiques. On remet beaucoup de choses en question. Nous souhaitons tous de tout cœur qu’il retrouve 100 % de ses moyens. Alors pourquoi le mettre ainsi en cause publiquement ? Fermez la porte et parlez au joueur et à son conseiller. Mais pas en public. » Mettre publiquement un joueur en cause n’aide « personne ». « Procéder ainsi est incroyablement mauvais. »

Effenberg s’étonne surtout que Hoeneß ne prenne pas la défense du joueur. « C’est pour cela que cela me trouble encore davantage », a déclaré l’ancien milieu de terrain munichois. « Avant, le Bayern prolongeait les contrats des joueurs gravement blessés pour envoyer un signal. C’est exactement le contraire de ce que le Bayern fait avec Musiala. »

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Le traitement de Musiala aura-t-il aussi des conséquences négatives à l’avenir ?

Cette façon de procéder pourrait en outre entraîner une série de conséquences. « En fait, ils devraient dire : Harry Kane est blessé ( rupture du ligament syndesmotique, plusieurs mois d’absence ; NDLR), nous venons de prolonger son contrat, qui est d’ailleurs très bien rémunéré. S’il ne retrouve pas 100 % de ses moyens, nous devrons parler de son salaire. C’est ce qu’ils devraient faire, en toute logique. »

Franz a abondé dans le même sens, prédisant même des difficultés lors de futures négociations contractuelles . « Avec Michael Olise, tu as peut-être dans tes rangs le prochain meilleur joueur du monde. Lui aussi doit prolonger et toucher un gros salaire. Mais il garde en tête que, s’il tombe malade ou se blesse et n’est pas performant, il sera publiquement jeté en pâture », a-t-il déclaré, avant d’insister : « Franchement, je crois qu’ils ne se sont pas rendu service. »

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Pour Effenberg, des excuses publiques « de la part des dirigeants » sont même nécessaires. Autour de l’assemblée générale annuelle de samedi, Hainer et Dreesen, en l’absence de Rummenigge et de Hoeneß, ont plutôt cherché à apaiser la controverse qui dominait les discussions.

« Nous nous soucions tous du joueur. Et Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge et Jan-Christian Dreesen l’ont également exprimé », a expliqué Hainer. Il n’a jamais été question de « mettre Jamal sous pression », a souligné Dreesen : « Nous souhaitons tous que Jamal redevienne le Jamal d’avant. Il a besoin de temps pour revenir. Il faut le lui donner. »

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Le traitement de Musiala suscite aussi l’indignation hors d’Allemagne

Le sujet fait néanmoins déjà beaucoup réagir au-delà de l’Allemagne. La légende anglaise Rio Ferdinand a ainsi écrit sur X : « Le Bayern Munich devrait pourtant faire mieux que cela... S’ils veulent négocier des conditions plus raisonnables pour l’avenir du club en raison des problèmes de santé de Jamal, ils devraient plutôt en parler avec lui et son équipe qu’avec les médias. »

L’ancien défenseur de Manchester United pendant de longues années, sélectionné 81 fois en équipe nationale, ne reconnaît plus le Bayern. « Cette situation doit déjà être assez difficile à gérer pour Jamal sans que les médias et les représentants du club en parlent publiquement. Vu de loin, le Bayern a toujours fait partie de ces clubs qui affichaient une classe et une tenue admirées par la plupart des gens. Malheureusement, dans cette situation, cela ne ressemble pas du tout au Bayern Munich. »

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Musiala reçoit toutefois le soutien total de la direction sportive. « Nous croyons fermement qu’il peut retrouver son niveau de performance. Au sein de la direction sportive, nous avons une autre conviction », a déclaré le directeur sportif Max Eberl après le match contre Cologne, interrogé sur les propos durs de Rummenigge. L’entraîneur Vincent Kompany a souligné que Musiala était un « joueur spécial » et qu’il croyait en lui. Le Belge ne veut « pas se laisser entraîner dans ce débat, je ne le fais pas depuis deux ans et demi. Que beaucoup de personnes chez nous, qui ont beaucoup apporté au club, aient leur opinion, c’est tout à fait normal », a-t-il déclaré.

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